Vis uz Agroom postaje IT i blokchain otok i donosi ljetni tech spektakl Tech for Good

Ovih dana, otok Vis se pretvara u ljetnu tehnološku oazu - otvara se Agroom, "prvi IT i blockchain otok na svijetu", ujedno i prvi otočki coworking prostor koji okuplja pojedince i tvrtke iz područja IT-a, blockchaina, i web3 segmenta. Ideja je imati motivirajuće i suradničko okruženje u kojem se može zajednički raditi, napredovati, stvarati nove kontakte, a po želji imati i maksimalno aktivan godišnji odmor uz niz izleta i adrenalinskih iskustava na rasporedu.

Uz to. uz medijsku suradnju s portalom Bug.hr, Agroom 21. srpnja od 19h - 22h organizira tehnološko događanje Tech for Good powered by Bug, u sklopu kojeg će biti održano i predavanje pod nazivom “Tehnologije koje mijenjaju svijet”, a kroz koje će svi prisutni imati priliku slušati o inovacijama iz područja IT-a, Web3, blockchaina i uvidima u trenutne trendove te predviđanjima za budućnost digitalne revolucije.

Predavanje će održati Dragan Petric izvršni urednik Buga i direktor .debuga, a u sklopu programa bit će upriličeno i predavanje “Što je Musku SpaceX, to je bebi zvečka”, o umjetnoj inteligenciji i primjeni iste na projektima kojima unapređujemo zdravlje, ljudske živote pa i poljoprivredu koje će održati Dženan Lojo, direktor TIS grupe, jedan od najbolje ocijenjenih predavača s nedavno održanog .debuga.

Zajedno s gostima iznenađenja ovaj event biti će prava poslastica za početnike, ali i one dobro upoznate s novim tehnologijama koji čekaju informacije i odgovore iz prve ruke, na pitanje - što je sljedeće?

Smješten na otoku Visu, Agroom je sveobuhvatan centar za inovacije, suradnju i rast u industriji blockchaina i informacijskih tehnologija, a konferencijska dvorana, coworking prostor, superbrzi internet, predivna priroda i načini za opuštanje samo su neki of benefita. Osim što pruža produktivno radno okruženje, ujedno će postati i centar za edukaciju te umrežavanje kroz predavanja, radionice i panele na već spomenute teme. Ukratko rečeno, mjesto gdje se ideje razmjenjuju, stvaraju nova partnerstva i potiče rast industrije.

Event Tech for Good powered by Bug stoga nije namijenjen samo IT entuzijastima, već i široj publici koja osjeća sve veći utjecaj digitalnih promjena u društvu. Ukoliko vas zanima kako će tehnologija oblikovati budućnost te koje mogućnosti i izazove donosi novo doba tehnoloških inovacija, pratite Agroom na društvenim mrežama i saznajte raspored događanja ovog ljeta, ali i kako možete postati Islander (otočanin) – pravi član Agroom zajednice.

Detaljan raspored eventa pronađite na stranicama Agrooma i njihovim društvenim mrežama - za sada evo informacija kako će se dogoditi u coworking prostoru Agrooma u Komiži, 21. srpnja 2023., s početkom u 19h, uz besplatan ulaz za sve zainteresirane zaljbljenike u sve što je inovativno, digitalno i zabavno.