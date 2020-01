Windows 7 i dalje dosta prisutan u edukaciji, tvrtkama i državnim institucijama

Microsoft je podršku za operativni sustav Windows 7 ugasio, no to ne znači da se on neće nastaviti koristiti na velikom broju računala u edukacijskom sektoru, tvrtkama i državnim institucijama.

Takvu situaciju potvrđuje istraživanje tvrtke BitSight koja se specijalizirala na pitanja s područja računalne sigurnosti. U proteklih 60 dana oko 70% intervjuiranih tvrtki u nekom obliku koriste operativni sustav Windows 7.

U 90% slučajeva to je priča iz većih tvrtki, odnosno tvrtki s više od 10.000 zaposlenih, a postotak pada na 61% kod tvrtki s manje od 1000 zaposlenih. Windows 7 je posebice rasprostranjen u edukacijskom sektoru (84%) te državnim institucijama (82%).

Istodobno, samo je 12% organizacija u edukacijskom sektoru gdje je Windows 7 prisutan na više od 25% računala. Taj omjer raste u organizacijama koje se bave prodajom (41%), transportom (41%), proizvodnjom (41%) i u zdravstvenom sektoru (44%).

U osnovi problem vezan za Windows 7 i nedostatak sigurnosnih nadogradnji rješiv je prelaskom na Windows 10, ponekad i uz zadržavanje aktualne licence, međutim problem prelaska u organizacijama je mnogo kompleksniji. Javlja se problem starog hardvera koji je zbog ograničenih financijskih sredstava nemoguće zamijeniti novim, a tu je i potreba za uporabom specifičnog softvera (težak proces prijenosa licence i drugi problemi).