Započeo speedrun maraton Awesome Games Done Quick 2020

Games Done Quick, organizacija koja ove godine slavi 10. obljetnicu svojih maratona u kojima prikupljaju sredstva za organizacije Prevent Cancer Foundation i Liječnike bez granica, podsjeća sve zainteresirane igrače da od sada, pa sve do iduće nedjelje mogu pratiti igrače koji velikom brzinom i vještinom prelaze razne igre. Ovogodišnje zimsko izdanje maratona imena Awesome Games Done Quick održava se u Orlandu, a u narednih tjedan dana će oni koji sudjeluju proletjeti kroz više od 130 igara.

Kao i svake godine, raspored je objavljen na službenim stranicama, a na popisu se našlo nekoliko naslova koje smo mogli zaigrati u 2019. godini. Među njima su Control, Untitled Goose Game, Fire Emblem: Three Houses, The Outer Worlds, Blasphemous, The Legend of Zelda: Link's Awakening, Amid Evil, Devil May Cry 5 i još par drugih. Za starije igre nije neobično što ih prelaze brzo i s lakoćom, ali je veoma impresivno vidjeti koliko brzo uspiju pronaći najbrži put do završetka i svim novim igrama.

Za vrijeme prošlogodišnjeg AGDQ-a prikupljeno je više od 2,39 milijuna američkih dolara za PCF, a otkad su počeli prikupljati novce za njih i druge neprofitne organizacije, Games Done Quick je prikupio više od 22 milijuna dolara za dobrotvorne svrhe. Budući da svako novo izdanje maratona ruši rekorde prijašnjeg, vjerujemo da će im to i ove godine poći za rukom.

Ako ste zainteresirani za gledanje, posjetite kanal na Twitch.tvu, dok oni koji žele donirati mogu to napraviti na ovim stranicama. Procjena je da će maraton završiti iduće nedjelje nešto iza 6 sati po lokalnom vremenu, no uvijek dođe do pomaka radi tehnikalija i drugih stvari. Za sve druge informacije, uključujući one o organizacijama koje ovi maratoni podržavaju, možete se zaputiti ovdje.