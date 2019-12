Završili The Game Awards 2019, Sekiro dobio GOTY, predstavljena nova Xbox konzola i hrpa igara

Geoff Keighley i njegov tim odradili su šestu dodjelu nagrada The Game Awards, a ove godine je tvorac osim dodjela i novih najava proslavu odlučio proširiti i na digitalni festival. Jučer je objavljeno kako će po prvi puta igrači imati priliku u roku od 48 sati nakon početka dodjele zaigrati igre koje su još uvijek u razvoju putem demo verzija koje su ekskluzivno dostupne putem Steama. Svi zainteresirani se trenutno mogu zaputiti na Valveov servis i isprobati 14 igara, među kojima je i remake originalnog System Shocka, ali kada to vrijeme istekne, izdavači i timovi će ih ukloniti. Kao i prijašnjih godina, i ove možete iskoristiti popuste na sve nominirane igre dostupne na Steamu i one koje su osvojile nagrade na prethodnim dodjelama.

Uz to, valja spomenuti i tko je sve osvojio nagrade. Ove godine su najviše nominacija imali Kojimin Death Stranding i nova igra finskog razvojnog tima Remedy, Control. Obje igre bile su nominirane i za najbolju igru godine, ali je FromSoftwareov Sekiro: Shadows Die Twice osvojio tu titulu. Najveće iznenađenje bilo je da je RPG indie hit Disco Elysium osvojio najviše nagrada - igra je dobila nagradu za najbolju indie igru u obje kategorije (Independent Game i Fresh Indie Game), za najbolju priču i za najbolji RPG. Sve ostale dobitnike možete pronaći ovdje.

No, ako vam ništa od toga nije važno, nego od dodjele nagrada The Game Awards očekujete najave novih igara, Keighley se i ove godine isprsio. Dobili smo prve prikaze i imena za velik broj novih naslova, Microsoft je predstavio novu konzolu, a uz to smo dobili nove prikaze i detalje o igrama za koje već neko vrijeme znamo.

Xbox Series X

Iako možda ima upitno ime, Microsoft je iskoristio dodjelu nagrada za predstavljanje svoje nove konzole koja će izaći iduće godine u ovo doba. Xbox Series X, nova konzola prije poznata pod imenom Project Scarlett, imat će podršku za ray-tracing, treću generaciju Ryzen procesora i Navi grafički čip. Osim toga, imat će backwards compatibility sa svim prijašnjim izdanjima Xbox konzola.

Phil Spencer, šef Xboxa je na službenim Xbox stranicama objavio nešto više detalja o konzoli koja malo nalikuje na (lijepo) kućište računala, najavio kako odlična avantura Hellblade Senua's Sacrifice dobiva nastavak, te kako svi timovi koje je Microsoft kupio rade na ekskluzivama za novi sustav, njih čak 15.

Godfall

Iako Sony nije svoju konzolu spominjao, dobili smo najavu prve igre za PlayStation 5. Na njoj trenutno radi Gearbox i dali su joj ime Godfall. Tim se odlučio držati onog čega zna, pa se radi o novom looteru, samo ovog puta nije u pitanju pucačina, već melee borba. Radnja se odvija u kompletno novom okruženju, a trailer izgleda ovako:

Osim za PS5, ovaj razvojni tim uz Counterplay Games radi i na verziji za PC, a obje bi trebale izaći krajem iduće godine. Igrati ćete moći sami ili u kooperativnim modovima s još dva ili tri igrača, a najveća zanimacija bit će vam skupljanje hrpa opreme i oružja. Ako želite biti u toku s novostima, mail adresu možete ostaviti na službenim stranicama, na kojima stoji da će igra za PC biti dostupna putem Epic Games Storea.

Ghost of Tsushima

Kao što nam je Sony prije dva dana za vrijeme svoje State of Play obećao, dobili smo novi prikaz za akcijsku igru sa šuljanjem i mačevanjem, Ghost of Tsushima. Na igri radi razvojni tim Sucker Punch, do sada poznat po serijalima Sly Cooper i Infamous, a ono što pripremaju izgleda prilično impresivno.

Moramo priznati da je tako bilo od same najave, no i dalje nismo dobili prikaz gameplayja. Budući da igra izlazi ekskluzivno za PlayStation 4 na ljeto, vjerujemo da ni tim ni izdavač neće taj dio još dugo držati za sebe. Dok to ne naprave, možete proučiti službene stranice za nešto više detalja.

The Wolf Among Us 2

Jedno od većih iznenađenja svakako je bila najava nastavka na kultnu i mnogima dragu epizodičnu avanturu Telltale Gamesa, The Wolf Among Us 2. Ovaj studio zatvorio je svoja vrata prije nekoliko mjeseci, a Skybound Games je s nekim bivšim članovima tima uspio dovršiti posljednju sezonu The Walking Deada.

Mnogi su se nadali, ali nisu mislili da će igra ugledati svjetlo dana, ali AdHoc Studio, koji su osnovali bivši Telltaleovci, surađuju s LCG Entertainmentom koji ima neke njihove IP-ove. Redatelji, skladatelj i glumci koji su dali glasove Bigbyju i Snow White rade na projektu, pa ako vam je original bio drag, imate se čemu veseliti. Osim kratkog trailera nismo dobili puno detalja, a trenutno vas nemamo ni na koje stranice uputiti. Čim se to dogodi, javit ćemo vam.

New World

Ima već neko vrijeme da je Amazon najavio da će njihov novi tim Amazon Game Studios svim zainteresiranim igračima ponudi MMO iskustvo u kojem ćete kroz magiju i druge načine moći kolonizirati novi svijet. Radnja se odvija sredinom 17. stoljeća, a igrači će imati priliku skupljati resurse, koristiti crafting sustav i osim PvE borbe, uživati u PvP-u.

New World je u izradi za PC, trebao bi izaći u svibnju 2020. godine, a trenutno su na Steamu već otvorene predbilježbe. Sve ostalo možete pronaći na ovim stranicama.

Ori and the Will of the Wisps

Razvojni tim Moon Studios već dugo radi na nastavku indie platformerskog hita imena Ori and the Will of the Wisps, a danas smo saznali da će im trebati još malo vremena. Datum izlaska pomaknut je sa sredine veljače na sredinu ožujka, točnije 11. ožujka, ali smo barem uz tu kratku odgodu dobili novi, veoma lijepi trailer.

U nastavku ćemo se opet družiti s Orijem i ekipom iz originala, ali ćemo posjetiti nove svjetove gdje ćemo morati rješavati razne zagonetke, boriti se protiv neprijatelja i bosseva i otkriti sudbinu ovog bića. Ori and the Will of the Wisps moći ćete zaigrati na PC-u i Xboxu One, a ako imate Game Pass neće morati izdvajati dodatne novce.

Naraka: Bladepoint

Još jedna igra s mačevanjem krije se iza imena Naraka: Bladepoint, a razvojni tim 24 Entertainment je zamislio MMO iskustvo. "Igra je dizajnirana da igračima pruži novo iskustvo s borbom i istraživanjem svijeta koje uključuje potpunu slobodu kretanja, grappling hook koji vam to omogućuje i sofisticiranu borbu koje uključuje block i parry mehanike". To bi u praksi trebalo izgledati ovako:

Osim najave i prvog trailera, znamo da igra stiže na PC putem Steama i da bi se to trebalo dogoditi početkom iduće godine. Službene stranice trenutno ne kriju previše detalja, ali možete ih pratiti ako bi vas ovakvo multiplayer iskustvo moglo zanimati.

Gears Tactics

Prošlo je dosta vremena otkad je Microsoft najavio Gears Tactics, strategiju smještenu u tom krvavom znanstveno-fantastičnom svijetu, pa da nas podsjete da još uvijek rade na njemu pripremili su nam novi trailer.

Nakon najave, mnogi su vidjeli XCOM u svijetu Gearsa, a prema onome na službenim stranicama, izgleda da će tako i biti. Upravljat ćete malim grupama vojnika, stalno biti u manjini i pokušati preživjeti. Igra je u izradi za PC, a moći ćete je nabaviti putem Steama i Windows trgovine od 28. travnja. Svi oni koji imaju Xbox Game Pass pretplatu za računala dobit će pristup igri čim izađe.

Weird West

Neki članovi razvojnog tima Arkane Studios (Dishonored, Prey) osnovali su novi tim, WolfEye Studios, i u partnerstvu s Devolver Digitalom za vrijeme dodjele pokazali svoj prvi projekt. Vestern avantura s top-down perspektivom Weird West ponudit će igračima opciju preživljavanja i otkrivanja misterija kroz isprepletene sudbine neobičnih heroja.

Tim priprema posebnu verziju Divljeg zapada u kojoj ljudi koegzistiraju s fantazijskim bićima. "Istražite priče netipičnih heroja koji će postati legende zahvaljujući odlukama koje ćete vi donijeti. Svako putovanje je jedinstveno i prilagođeno onome što ste napravili". Najavljena je samo verzija za PC, a ako želite igru možete već sada dodati na popis želja na Steamu. Datuma izlaska nema, ali stranice na Valveovom servisu kažu "uskoro".

Ruined King i Conv/rgence

Prošla su dva mjeseca otkad je Riot Games otkrio da je vrijeme da prošire svoju ponudu igara. Osim League of Legendsa, najavili su sedam projekata, a danas su bili spremni otkriti imena za dva. Ruined King: A League of Legends Story je RPG s borbom na poteze na kojem radi Airship Syndicate, razvojni tim s kojim ste se mogli upoznati kroz Battle Chasers: Nightwar i ovog mjeseca kroz Darksiders Genesis. Za izdavanje će se pobrinuti Riot Forge koji će biti zadužen za sve projekte vezane uz League of Legends koji stižu od vanjskih timova.

Druga igra je Conv/rgence: A League of Legends Story, platformersko iskustvo za jednog igrača u kojem je glavni junak Ekko, inače poznat kao dječak koji može upravljati vremenom zahvaljujući uređaju kojeg je stvorio. Datuma izlaska nema, u pripremi su verzije za PC i konzole, a na igri radi Double Stallion Games. Sve što je Riot bio spreman objaviti o obje igre možete pronaći ovdje.

Blic runda trailera za sve ostalo

Budući da je bilo prikazano jako puno igara, ostavit ćemo vas s kratkim opisima i trailerima za sve ostalo što je bilo prikazano u malo manje od tri sata koliko je dodjela trajala. Sons of the Forest je nastavak na survival horor igru The Forest, za koju razvojni tim Endnight nije bio spreman reći gotovo ništa drugo. Original je bio dostupan na PC-u, pa će vjerojatno i nastavak, službenih stranica nema, kao ni datuma izlaska.

Prilično bizaran trailer za otkrivanje svoje taktičke timske pucačine pripremio je Redhill Games. Nine to Five uključuje 3v3 napucavanje u tri runde, a svaka će imati različite zadatke. Svim zainteresiranim igračima tim poručuje da posjete službene stranice i registriraju se ako žele sudjelovati u alfa testiranju.

Već kad smo kod bizarnih trailera, možete pogledati novi za No More Heroes 3, akcijsku hack and slash avanturu smještenu u istoimenom serijalu koji je započeo 2007. godine. Budući da je za njega zaslužan Suda51, ne moramo se previše čuditi. Igra je zasad najavljena samo za Switch i izlazi nekad iduće godine.

Brendan "PlayerUnknown" Greene radi na novoj igri imena Prologue, a osim veoma kratkog trailera u kojem možemo vidjeti perspektivu iz prvog lica ne znamo gotovo ništa. Službene stranice kažu da se radi o "istraživanju novih tehnologija i gameplayja" i ako želite pratiti što se događa da ostavite svoju mail adresu.

Humankind, nova igra iza koje stoji razvojni tim poznat po strateškim igrama, Amplitude Studios, trebala bi konkurirati serijalu Civilization. Ipak, tim uvodi neke novosti, među kojima je i ova prikazana u traileru - mogućnost stvaranja vođe po vašim mjerilima. Ljubitelji žanra bi trebali imati ovu igru na umu, pa ako želite, pratite ove stranice.

Iza imena Dark Alliance krije se kooperativno D&D iskustvo za maksimalno četiri igrača u akcijskom RPG obliku. To je jedino što službene stranice kažu, a osim toga znamo da bi nekad iduće godine trebali igru moći zaigrati na računalima.

I za kraj još nekoliko trailera za igre koje smo već znali. Control je dobio besplatnu nadogradnju imena Expeditions.

F2P pucačina Warframe je također dobila nove sadržaje, u obliku nadogradnje Empyrean koja je dostupna svim igračima na PC-u.

Svi koji žele postati morski pas i žvakati ljude, moći će to raditi na svakakve načine u Maneateru, koji je dobio novi trailer i na kojem radi Tripwire Interactive (Red Orchestra, Killing Floor, Rising Storm).

Oni koji uživaju u MMO-u The Elder Scrolls Online će se iduće godine zaputiti u Skyrim, a Bethesda je obećala više detalja 16. siječnja 2020. godine.

Battle royale Apex Legends dobiva novi mod i blagdanski tulum na brodu kroz Mirage's Holo-day Bash event. Igru možete besplatno zaigrati na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One.

Square Enix je nakon duge tišine počeo objavljivati trailere za Final Fantasy VII Remake učestalo, pa nisu ni ovu priliku propustili. Nedavno smo saznali da će igra biti ekskluziva za PlayStation 4 godinu dana nakon izlaska, pa nakon toga može na druge platforme. Ako ne dođe do promjene, datum izlaska koji je izdavač odredio je 3. ožujak 2020., a ako želite više informacija zaputite se ovdje.

To bi ukratko bile sve najave koje su nam ove godine Keighley i njegov tim pripremili, a ako želite sami pogledati cijelu dodjelu koja je započela u 2:30 sati kod nas, izdvojite nešto manje od tri i pol sata.