Završio ovogodišnji Reboot InfoGamer, a s njim i četvrta sezona A1 Adria Lige

U nedjelju navečer zatvorena su vrata za ovogodišnje izdanje Reboot InfoGamer Powered by A1, jedan od sajmova za ljubitelje igara koji je u posljednjih osam godina došao do statusa jednog od najvećih u Europi. U sklopu programa bili su i finalni mečevi četvrte sezone A1 Adria Lige - regionalne esports lige o kojoj smo detaljnije pisali sredinom svibnja ove godine.

Kao što je tada bilo najavljeno, najbolji igrači natjecali su se u četiri igre: dva mobilna naslova, Clash Royale i Hearthstone, te dvije PC igre, Counter-Strike: Global Offensive i Dota 2. Mobilne igre bile su prve na redu, pa su tako finala odigrana u petak, 15. studenog. Svi igrači igrali su na Huawei Mate 20X 5G uređajima, a po prvi puta u regiji, te među prvima u svijetu igralo se na 5G mreži. Imena pobjednika i konačni poredak izgledaju ovako:

Hearthstone Clash Royale 1. mjesto Paljuha Nikola 2. mjesto dimi ConeKorleone 3. mjesto reqvam BrunoBlaze 4. mjesto Uberkaiser TomoisMaster

Posljednja dva dana bila su rezervirana za Valveove igre CS:GO i Dota 2. U subotu su se za trofej natjecala četiri tima u BO3 mečevima, a oni su bili ex-BLUEJAYS, Vilay eSport, uniQue.XPortal i JESTE. U napetom finalu je tim ex-BLUEJAYS bio bolji od uniQue.XPortala. Za zatvaranje sajma i završavanje četvrte sezone regionalne lige četiri Dota 2 tima, Level Up, The Last Jedis, Tim 123 i Team Serbia, odigrali su svoje mečeve, a pobjednički je bio tim iz Srbije, Level Up. Konačni poredak u ove dvije igre bio je sljedeći:

Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 1. mjesto ex-BLUEJAYS Level Up 2. mjesto uniQue.XPortal Tim 123 3. mjesto Vilay eSport The Last Jedis 4. mjesto JESTE Team Serbia

Osim što su posjetitelji sajma mogli pratiti sve mečeve na licu mjesta, svi zainteresirani mogli su gledati prijenose na Twitch, YouTube i Facebook stranicama lige, a emitirani su i na televizijskim kanalima PlanetSport i GameBar. Četvrtu sezonu i 700 mečeva pratilo je gotovo 100 tisuća gledatelja, a procjena je da je ovogodišnje izdanje InfoGamera posjetilo jednako toliko zaljubljenika u sve vezano uz igre. Također, A1 je u objavi za medije za kraj poručio da je "više nego uspješna demonstracija testne A1 5G mreže i mogućnost da uživo isprobaju kako će 5G utjecati na gejmanje i industriju zabave" bila dodatna atrakcija svima koji su se tamo našli, a vidjet ćemo kako će se ta tehnologija dalje razvijati.

Ako želite sudjelovati u sljedećoj sezoni lige, sve vijesti i planove će organizatori objavljivati putem službenih stranica, na kojima možete pronaći i sve detalje o dosadašnjim natjecanjima.