Balističko lansiranje dronova topom za bejzbol loptice

Rad s malenim multirotorskim bespilotnim letjelicama u zahtjevnim i prenapučenim okruženjima zahtijeva i pouzdanu metodu njihovog brzog i preciznog lansiranja. Jedan od načina kako bi se ono moglo obavljati predstavili su stručnjaci kalifornijskog sveučilišta Caltech i NASA-inog Laboratorija za reaktivni pogon (JPL). Njihovo rješenje uključuje prerađeni top za bejzbol loptice koji se inače koristi pri treningu sportaša.

Ovaj je top inače pogonjen elektromotorima, na kojima su smještena dva brza kotača, smještena s jedne i druge strane cijevi. Kratkim dodirom s projektilom ovi kotači prenose brzinu na njega i tako ga ispaljuju u željenom smjeru. Umjesto loptica u ovaj su top znanstvenici postavili sklopivi 3D printani dron, koji u sklopljenom stanju ima oblik balističkog projektila.

Brzo i efikasno

Jednom kada je ispaljen iz cijevi promjera oko osam centimetara, dron (inače nešto teži od pola kilograma) vrlo brzo otvara svoje rotore i na visini od oko 10 metara prelazi iz balističke putanje u kontrolirani let. Rasklapanje se događa mehanički, po principu opruge, i to unutar samo 70 milisekundi od ispaljivanja, dok je daljnji let kontroliran elektroničkim putem. Isti započinje pokretanjem motora koje se događa tek oko 200 milisekundi nakon lansiranja, a već nakon jedne sekunde dronom se može normalno upravljati.

Ispaljivanje dronova na ovaj je način brzo i precizno, a kao što je moguće vidjeti u priloženom video zapisu, može ga se izvesti i tijekom vožnje iz tovarnog prostora kamioneta. Moguće primjene ove tehnologije brojne su – od akcija nadzora terena, spašavanja u slučajevima katastrofe, istraživanja prirode, pa sve do očitih vojnih primjena na bojištu.

Trenutačno se za ispitivanje tehnologije koristi dron SQUID (Streamlined Quick Unfolding Investigation Drone) promjera osam centimetara, no radi se i na razvoju prototipa većeg (15 cm) i manjeg (5 cm) promjera sličnih karakteristika.