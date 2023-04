DJI predstavio Mavic 3 Pro, prvi dron sa sustavom od tri kamere

DJI je ovoga tjedna predstavio Mavic 3 Pro, prvi dron sa sustavom od tri kamere, koji donosi bolje telefoto senzore u odnosu na standardni Mavic 3 model.

Kao i obični Mavic 3, Pro inačica ima glavni, 20-megapikselni Four Thirds Hasselblad senzor s otvorom blende koji ide od f/2.8, pa do f/11. Moguće je snimanje ProRes videozapisa u 5.1K (5.120 x 2.700) rezoluciji do 50 FPS-a, kao i u DCI 4K (4.096 x 2.160) te standardnom 4K (3.810 x 2.160) pri 120 FPS-a u 10-bitnom D-Logu.

Novi 48-megapikselni 3x telefoto senzor dolazi s otvorom blende f/2.8 te može snimati 10-bitne videozapise u 4K rezoluciji u do 60 FPS-a i 12-megapiskelne fotografije. Treći, 12-megapikselni telefoto senzor također podržava snimanje videozapisa u 4K rezoluciji pri 60 FPS-a u 10-bitnom D-Logu i ima otvor blende f/3.4.

Sustav kamera na DJI Mavic 3 Pro dronu. Foto: DJI

Cijeli sustav kamera postavljen je na 3-osni mehanički gimbal, koji stabilizira naginjanje, okretanje i pomicanje. Za još bolje iskustvo upravljanja, Mavic 3 Pro ima nekoliko senzora za izbjegavanje prepreka iz svakog kuta, a zahvaljujući DJI-jevoj O3+ tehnologiji prijenosa, korisnici mogu upravljati dronom na udaljenosti do 15 kilometara. Usprkos tome, deklarirano vrijeme letenja je 43 minute, isto kao i na Mavicu 3.

Mavic 3 Pro, također, ima sve DJI-jeve pametne značajke, uključujući unaprijed postavljanje putanje leta, upravljanje bez korištenja kontrolera, vraćanje na početnu poziciju uz izbjegavanje prepreka, praćenje objekta telefoto kamerama i slično. Početna cijena za ovaj dron bez dodatne opreme, iznosi 2.099 eura. Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici.