Japanci laserskim dronovima štite peradarske farme od ptičje gripe

Kako bi spriječili širenje ptičje gripe koje prenose divlje ptice, japanska tehnološka tvrtka NTT razvila je automatizirani sustav koji ih tjera treperećim laserskim zrakama s neba

Sandro Vrbanus četvrtak, 9. listopada 2025. u 12:10

Japanska tehnološka i telekomunikacijska kuća NTT predstavila je inovativni sustav dronova opremljenih laserima, dizajniranih za zaštitu peradarskih farmi. U suradnji s vlastima prefekture Chiba razvijeno je rješenje čiji je cilj tjeranje divljih ptica, poput vrana i golubova, koje su glavni prijenosnici virusa ptičje gripe dalje od peradarskih farmi. Prevencija je u borbi protiv te bolesti ključna jer otkriće zaraze na farmi najčešće rezultira drastičnim mjerama, odnosno usmrćivanjem cjelokupnog jata.

Potreba za ovakvim rješenjem proizlazi iz teških posljedica koje ptičja gripa ostavlja na peradarsku industriju. Prema podacima koje je objavio NTT, samo u spomenutoj prefekturi je između siječnja i veljače ove godine, zbog teške situacije s ptičjom gripom, usmrćeno više od 3,3 milijuna komada peradi. Osim ekonomske štete, određeni sojevi virusa, poput H5N1, predstavljaju opasnost i za ljude, posebice farmere koji su u bliskom kontaktu sa zaraženim životinjama.

Laserska obrana od zaraze

Tu u priču ulazi moderna tehnologija, kojom se farme štite od neželjenih posjetitelja s neba. Sustav se temelji na specijaliziranom dronu modela Bird&Beast BB102, koji automatski navigira iznad zaštićenog područja i ispaljuje lasersku zraku. Zraka se raspršuje u više crvenih i zelenih snopova, u bojama za koje je dokazano da učinkovito odbijaju ptice poput golubova, vrana i čvoraka, ali i ostale životinje, poput jelena. Kako bi se spriječilo da se životinje naviknu na laserske zrake, laser je isprekidan, tj. zraka treperi, čime se osigurava stalna učinkovitost ovakve metode odvraćanja.

Takav automatizirani pristup smatra se znatno poželjnijim od dosadašnjih metoda zaštite, kao što su ručno tjeranje ptica, korištenje zvučnih naprava ili primjena kemijskih sredstava. Prepoznajući vrijednost investicije u prevenciju, lokalne vlasti najavile su subvencije kojima bi farmerima olakšale nabavu i implementaciju naprednog letećeg sustava zaštite, čime se nastoji smanjiti rizik od zaraze i osigurati stabilnost proizvodnje.



