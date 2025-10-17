Japan traži od OpenAI-a da prestane 'krasti' mangu i anime

OpenAI je ponovno pod povećalom zbog upotrebe AI alata koji generiraju sadržaj inspiriran mangom i animeom

Japanska vlada službeno je zatražila od OpenAI-a da prestane koristiti japanska umjetnička djela poput mange i animea bez dopuštenja autora u svojim AI modelima.

Kako prenosi IGN, Minoru Kiuchi, ministar zadužen za strategiju intelektualnog vlasništva i voditelj inicijative Cool Japan, poručio je da su manga i anime nezamjenjiva kulturna blaga Japana te potvrdio da je Ured kabineta poslao formalni zahtjev OpenAI-u da prekine s kršenjem autorskih prava.

Ovo predstavlja novi udarac na OpenAI koji se već suočava s kritikama zbog ukidanja mogućnosti da autori isključe svoja dijela iz korištenja u aplikaciji Sora. A što se općenito tiče japanske umjetnosti, to je unutar OpenAI-a već mjesecima osjetljiva tema.

Izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman još je prije rekao da tvrtka mnogo duguje kreativnom stvaralaštvu Japana, no taj stav nije spriječio val kritika nakon što su njihovi sustavi generirali brojne slike nadahnute radovima studija Ghibli i drugim prepoznatljivim japanskim stilovima.