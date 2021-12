Kawasaki testirao dostavni dron s pogonom iz motocikla

U poplavi koncepata električnih letjelica s mogućnošću vertikalnog polijetanja i slijetanja (eVTOL), namijenjenih za prijevoz putnika ili paketa, iz Japana stiže jedan koncept koji se poprilično razlikuje od većine. Osmišljen je u pogonima tvrtke Kawasaki Heavy Industries, a kombinira tehnologiju helikoptera i motocikala kako bi pružio mogućnost transporta značajno težih paketa na veće udaljenosti, nego što to mogu učiniti usporedivi električni dostavni dronovi.

Na slikama možda ne izgleda tako, ali promjer glavnog rotora drona je čak 5 metara, a visina letjelice 1,9 metara

Kawasakijevi su inženjeri, naime, u svoju letjelicu naziva K-RACER X1, ugradili pogonski sklop iz motocikla Ninja H2R, koji proizvodi oko 300 KS. Budući da radi na benzin, i autonomija mu je značajno duža nego u slučaju baterijskog električnog pogona. Tako ova bespilotna letjelica može teret od najviše 100 kilograma transportirati na udaljenost od 100-tinjak kilometara.

Krajnji cilj je povećati mu nosivost do čak 200 kilograma i omogućiti mu let na visinama do čak 3.000 metara, sve u potpunosti bez upliva ljudskih pilota. U drugoj bi fazi letjelice trebale imati mogućnost suradnje i s autonomnim dostavnim robotima, što će kompletirati cijeli autonomni lanac dostave paketa od skladišta do krajnjeg kupca.

Japanska kompanija ovu letjelicu razvija i testira već više od godine dana, a ovoga je mjeseca ona završila s testiranjem dokaza koncepta. Kawasaki u svojoj viziji razvoja do 2030. godine navodi kako bi ovakve autonomne letjelice trebale olakšati prelazak na "sigurno i na daljinu povezano društvo" te pomoći prebroditi krizu povezanu s nedostatkom radne snage u industriji logistike.