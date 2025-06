EU kaznila Glovo i Delivery Hero s 329 milijuna eura zbog neobičnog kartela

Europska komisija objavila je da je izrekla novčane kazne digitalnim online servisima za dostavu hrane. Kažnjeni su Delivery Hero, s 223.285.000 eura te Glovo s dodatnih 105.732.000 eura – ukupno, dakle, oko 329 milijuna eura novčane kazne zbog poslovnog ponašanja koje je imalo karakteristike kartela. Detaljnije objašnjenje kazne kaže da su dvije kompanije imale dogovor da jedna drugoj ne preotimaju zaposlenike, da su razmjenjivale komercijalne osjetljive informacije te u konačnici da su geografski "podijelile" europsko tržište kako si ne bi predstavljale međusobnu konkurenciju.

Nagodili se za nižu kaznu

Takvi su tajni dogovori trajali oko četiri godine, a naštetili su potrošačima smanjujući im izbor usluga, kao i ostalim kompanijama na tom tržištu te zaposlenicima. Obje kažnjene kompanije priznale su ono što im se stavlja na teret i pristale na nagodbu, pa je ova kazna, iako visoka, posljedica dogovora. Ranije se spominjalo da bi iznos kazne mogao biti i veći od 400 milijuna eura.

Prva je ovo odluka Komisije da se nekoga kazni zbog dogovora o manipuliranju tržišta rada, kao i to da je riječ o vlasnički povezanim kompanijama koje su se ponašale na taj način. Naime, Komisija objašnjava da su Delivery Hero i Glovo najveći igrači u području dostave hrane u Europi, Od 2018. godine njemački Delivery Hero drži manjinski, a od 2022. godine većinski vlasnički udio u španjolskom Glovu.

Upravo za vrijeme držanja manjinskog vlasništva došlo je do opisanog kršenja pravila, koje se događalo od srpnja 2018. do srpnja 2022. godine. Upravo ta upletenost u vlasničku strukturu dovela je do tržišno nepoštenih i, pokazalo se, ilegalnih praksi.

"Posjedovanje vlasničkih udjela u konkurentu samo po sebi nije nezakonito, ali u ovom konkretnom slučaju omogućilo je antikonkurentske kontakte između dviju konkurentskih tvrtki na nekoliko razina. Također je omogućilo tvrtki Delivery Hero pristup komercijalno osjetljivim informacijama i utjecaj na procese donošenja odluka u Glovu, te u konačnici usklađivanje poslovnih strategija dviju tvrtki", pojašnjava Komisija.