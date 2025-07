Australija do prosinca miče tinejdžere s mreža. Hoće li uspjeti u tome?

Novi australski zakon postavlja dobnu granicu od 16 godina za korištenje društvenih mreža, no s rokom za provedbu za manje od šest mjeseci, ključni detalji poput verifikacije dobi i obuhvata platformi ostaju nejasni

Australija se već dugo pozicionira kao jedna od najproaktivnijih zemalja u regulaciji interneta. Nakon sukoba s Elonom Muskom oko nasilnog sadržaja na platformi X i zakona koji su prisilili Google i Metu da plaćaju za vijesti, sada se okreću novom, možda i najambicioznijem cilju do sada. Prema pisanju The New York Timesa, zemlja planira s društvenih mreža ukloniti više od milijun tinejdžera mlađih od 16 godina.

Revolucionarni zakon, koji bi trebao stupiti na snagu do prosinca, postavlja minimalnu dob od 16 godina za korištenje društvenih platformi. Ipak, s manje od šest mjeseci do primjene, brojna pitanja ostaju bez odgovora. Nije jasno hoće li zakon obuhvatiti i YouTube, platformu koju australski tinejdžeri, prema istraživanjima, najviše koriste. Vlasti još nisu definirale precizne parametre koje kompanije moraju zadovoljiti, kao ni što će se točno smatrati kršenjem zakona, za što su predviđene kazne i do 30 milijuna dolara.

Vlada je provela opsežno testiranje metoda za verifikaciju dobi korisnika, ali potpuni rezultati tog testiranja još uvijek nisu javno objavljeni, što dodatno stvara neizvjesnost. Čak je i Julie Inman Grant, povjerenica za online sigurnost zadužena za provedbu zakona, priznala izazove. "Možda gradimo avion dok već letimo njime", izjavila je u televizijskom obraćanju, no dodala je kako je "vrlo uvjerena da ćemo uspjeti".

Uspjeh ili neuspjeh australskog modela pomno će se pratiti diljem svijeta. Nekoliko vlada, uključujući i pojedine američke savezne države, već razmatra ili planira uvesti vlastita pravila za korištenje društvenih mreža među mladima. Rastuća zabrinutost zbog utjecaja na mentalno zdravlje i adiktivne prirode platformi dovela je ovu temu u središte globalne rasprave, a Australija bi mogla postati presedan za budućnost digitalne regulacije.