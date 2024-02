Bluesky dostupan svima: odsad svatko može otvoriti svoj račun

I to se napokon dogodilo: Bluesky, društvena mreža slična Twitteru koju zagovara Jack Dorsey, izašla je iz čahure i sada dopušta svakome da stvori svoj račun i pridruži se usluzi o kojoj je više puta pisao i Bug. Sve do utorka za pristup Blueskyju trebala vam je pozivnica, što je obično značilo traženje postojećeg člana i moljakanje za pozivnicu. To je razdoblje, tvrde, tvrtki dalo vremena da izradi alate za moderiranje i doradi aplikaciju.

Mogućnosti prilagodbe

U mnogim aspektima Bluesky doista podsjeća na nekadašnji Twitter, danas X, iako još ne nudi izravnu razmjenu poruka između korisnika. Na raspolaganju je doduše više mogućnosti prilagodbe, ali zasad nije jasno hoće li se one svidjeti korisnicima.

Prema zadanim postavkama, Bluesky prikazuje objave po računima koje pratite na linearnoj vremenskoj traci, iako je moguće prebaciti se na algoritamski vođene vremenske trake koje su izradili drugi korisnici. Usluga radi vlastitu moderaciju i planira korisnicima dopustiti da sami slažu svoje, alternativne sheme moderiranja.

Kompaniju na nagovor osnivača Jacka Doseyja danas vodi Jay Graber Bluesky

Te sheme navodno uključuju i premještanje zbirki prijatelja, pratitelja i drugih podataka na konkurentske društvene mreže. Bluesky, kažu u kompaniji, želi postati "posljednji društveni račun koji ćete ikad morati otvoriti".

Authenticated Transfer Protocol

U praksi to vjerojatno neće biti tako jednostavno. Tehnički izraz za stvaranje interoperabilnih društvenih mreža na ovaj način je "federacija", a pokazalo se da postoji više načina na koje se web-mjesta mogu ujediniti. Na primjer, Mastodon i slična web-mjesta za mikroblogiranje, uključujući uslugu Meta Threads, koriste ActivityPub algoritam koji bi trebao omogućiti korisnicima da se kreću između njih.

Razlozi zašto bi se trebalo preći na Bluesky navedeni su u reklamom stripu kompanije Bluesky

Zapravo, Threads je već počeo eksperimentirati s interoperabilnošću i dijeljenjem postova na Mastodonu i drugim servisima koristeći ActivityPub. Nasuprot tome, Bluesky je usvojio algoritam federacije koji se zove Authenticated Transfer Protocol (AT Protocol ili atproto) i zasad je jedina takva usluga koja ga koristi. Stranica s "često postavljanim pitanjima" tvrdi da ActivityPub otežava prijenos računa i da mu nedostaju druge važne značajke.