Sve veća polarizacija društvenih mreža: X i Bluesky postali poprišta političkih podjela

Polarizacija društvenih mreža ne samo da odražava postojeće političke podjele – ona ih aktivno produbljuje. Novinarski influenceri, primarno u Americi, kao ključni posrednici između vijesti i javnosti, postaju arhitekti konkurentskih interpretacija stvarnosti. Najnovija studija Pew Research Centra otkriva zabrinjavajuće trendove.

Tko su novinarski influenceri i zašto su važni?

Novinarski influenceri su digitalni kreatori sadržaja s velikim brojem pratitelja (najmanje 100.000) koji redovito dijele, komentiraju i analiziraju vijesti na društvenim mrežama. Za razliku od tradicionalnih novinara, oni nemaju formalno novinarsko obrazovanje ili uredničku kontrolu, ali imaju ogromnu moć oblikovanja javnog mišljenja. Ovi digitalni autoriteti funkcioniraju kao filter između tradicionalnih medija i javnosti – oni biraju koje će vijesti istaknuti, kako ih interpretirati i koje stavove promovirati. Njihova uloga postala je ključna jer sve više ljudi, posebno mlađih generacija, dobiva vijesti preko društvenih mreža umjesto iz tradicionalnih medija.

Pew studija analizirala je 500 najutjecajnijih novinarskih influencera, otkrivajući kako njihov izbor platforme direktno utječe na to gdje će njihove publike konzumirati informacije i kakvim perspektivama će biti izložene.

Veliki bijeg lijevih glasova

Blueskyjev porast od 21% na 43% novinarskih influencera između studenoga 2024. i ožujka 2025. nije slučajan – to je direktna posljedica političke polarizacije. Lijevo orijentirani novinarski influenceri masovno napuštaju X u korist Blueskyja, pri čemu ih čak 69% ima račune na novoj platformi, dok samo 15% konzervativnih novinarskih influencera čini isto. Ovaj trend predstavlja dramatičnu fragmentaciju informacijskog prostora. Kada se utjecajni kreatori sadržaja koji filtriraju vijesti za milijune pratitelja dijele po platformama, nastaju odvojeni politički silosi gdje različite ideološke skupine konzumiraju potpuno različiti sadržaj od različitih izvora.

Muskova polarizacija X-a

Elon Muskovo preuzimanje X-a i njegova eksplicitna podrška Donaldu Trumpu stvorili su političku atmosferu koja odbija lijevo orijentirane novinarske influencere. Preobrazba platforme iz relativno neutralnog prostora u ono što mnogi percipiraju kao konzervativno usmjerenu platformu dovela je do masovne migracije liberalnih glasova. Novinarski influenceri koji su godinama gradili svoje publike na X-u suočavaju se s dilemom: ostati na platformi gdje mogu dosegnuti najveću publiku ili se preseliti na Bluesky gdje se osjećaju ideološki ugodnije. Paradoksalno, unatoč kontroverzama, X zadržava 82% novinarskih influencera, uključujući i one koji su primijetili ideološki pomak platforme.

Moć algoritma u oblikovanju mišljenja

Novinarski influenceri ovise o algoritmskim preporukama da bi njihov sadržaj došao do publike. Kada vlasnici platformi mijenjaju algoritme ili promiču određene tipove sadržaja, oni direktno utječu na to koje će vijesti i interpretacije vidjeti milijuni korisnika. Na X-u, Muskove promjene algoritma favoriziraju plaćene korisnike i sadržaj koji generira angažman, što često znači kontroverzne objave. To frustrira lijevo orijentirane novinarske influencere koji osjećaju da njihov sadržaj biva potisnut u korist konzervativnih glasova.

Tehnološka filozofija kao političko pitanje

Jay Graber, glavna izvršna direktorica Blueskyja, eksplicitno pozicionira svoju platformu kao ideološku alternativu X-u s izjavom "Želimo vratiti moć korisniku." Ova filozofija decentralizirane kontrole posebno rezonira s novinarskim influencerima koji žele autonomiju nad svojim sadržajem i publikom. Blueskyjev fokus na transparentnost i korisničku kontrolu privlači novinarske influencere koji traže alternativu onome što percipiraju kao autoritarni pristup X-a. Tehnološke značajke postaju političke izjave – izbor platforme postaje izraz ideološke pripadnosti.

Fragmentacija informacijskog ekosustava

Najzabrinjavajuća posljedica ove polarizacije je stvaranje paralelnih informacijskih ekosustava. Kada se lijevi i desni novinarski influenceri grupiraju na različitim platformama, njihove publike gube priliku za izlaganje različitim perspektivama. Novinarski influenceri ne samo da dijele vijesti – oni ih interpretiraju, kontekstualiziraju i često im daju vlastiti prizvuk. Kad se ovi interpretativni filtri podijele po ideološkim linijama, stvaraju se potpuno različite verzije stvarnosti za različite političke skupine.

Blueskyjev rast na 35 milijuna korisnika, iako još uvijek daleko od X-ovih 368 milijuna, dovoljno je velik da stvori održivu alternativnu informacijsku sferu. To znači da će građani sve više konzumirati vijesti preko novinarskih influencera koji potvrđuju njihova postojeća uvjerenja.

Ekonomski pritisci na novinarske influencere

Novinarski influenceri ovise o monetizaciji svojeg sadržaja kroz sponzorstva, donacije i platformske programe dijeljenja prihoda. Kada mijenjaju platforme, riskiraju gubitak prihoda i moraju iznova graditi svoje publike. X-ova prednost u zadržavanju korisnika (37,16% nasuprot Blueskyjevih 17,84%) sugerira da će se mnogi novinarski influenceri nastaviti održavajući prisutnost na obje platforme. No rastući broj onih koji se potpuno prebacuju na Bluesky signalizira početak trajnije fragmentacije digitalnog javnog prostora.

Tehnički problemi poput prekida rada Blueskyja pokazuju da nova platforma još uvijek nije spremna nositi se s velikim prometom novinarskih influencera i njihovih publika. Međutim, ako se ovi problemi riješe, možemo očekivati daljnje produbljivanje digitalnih podjela.