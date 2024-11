Bluesky pod regulatornim nadzorom EU-a zbog brzog rasta

Glasnogovornik Europske komisije, Thomas Regnier, izjavio je u ponedjeljak da Bluesky ne ispunjava zahtjeve Digital Services Acta (DSA), regulatornog okvira koji osigurava odgovornost i transparentnost internetskih platformi u EU-u. Obrazloženje je pomalo bizarno: "Sve platforme u EU moraju imati posebnu stranicu na svojoj web stranici gdje navode koliko korisnika imaju u EU i gdje su pravno osnovane", rekao je glasnogovornik. "To nije slučaj s Blueskyjem danas. Oni to ne poštuju." Izjavu je prenio Financial Times.

Tek se utvrđuje pravnu prisutnost platforme u EU-u

Komisija još nije izravno kontaktirala Bluesky, već je zatražila pomoć država članica EU-a kako bi utvrdila pravnu prisutnost platforme u EU-u. Iako popularnost Blueskyja raste, Regnier je naglasio da platforma nije ispunila osnovne zahtjeve objave podataka prema DSA-u. Sve se to događa u trenutku značajnog povećanja aktivnosti korisnika na platformi, što je dijelom rezultat nezadovoljstva politikama moderiranja sadržaja na X-u i percepcijom političkih stavova vlasnika.

EU preventivno upozorava manje platforme

Također, slučaj Blueskyja dolazi u trenutku kada EU pojačava regulatorne napore prema svim, ne samo velikim digitalnim platformama. DSA, ključni zakon koji osigurava sigurnije internetsko okruženje, stavio je platforme poput X-a, YouTubea, TikToka i Snapa pod strogi nadzor zbog problema poput širenja dezinformacija i zlouporabe umjetne inteligencije u algoritmima za sadržaj. Nepoštivanje DSA-a može rezultirati kaznama do 6% globalnih prihoda tvrtke, a ponovnim prekršiteljima prijeti zabrana rada u EU-u. Međutim, ne stavljaju se ispod radara ni manje platforme, vjerojatno kako bi se u začetku upozorile na poštivanje regulativa.

Iako broj korisnika Blueskyja u EU-u ostaje ispod praga od 45 milijuna mjesečnih korisnika potrebnih za kategorizaciju kao "vrlo velika internetska platforma" (VLOP), brz rast platforme privukao je pažnju regulatora.

Uspon Blueskyja na valu nezadovoljstva s X-om

Bluesky, osnovan 2019. godine od strane softverske inženjerke i zagovornice digitalnih prava Jay Graber, započeo je kao projekt razvoja decentraliziranog protokola za društvene mreže. Rast platforme potaknut je valom nezadovoljstva smjerom kojim X ide pod Muskovim vodstvom, uključujući smanjenje moderiranja sadržaja i podršku kontroverznim političkim figurama. Među korisnicima koji su se nedavno pridružili Blueskyju nalaze se i visokoprofilne osobe poput predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen. Prema podacima Similarweba, dnevni broj korisnika Blueskyja u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu porastao je na 3,5 milijuna, što predstavlja povećanje od gotovo 300% nakon nedavnih izbora u SAD-u.