X-u prijeti značajna novčana kazna: uklonite opasni sadržaj ili ćemo vam uzeti 6 posto prihoda

Europska unija, kako smo već mnogo puta spomenuli, ne posustaje: nakon što su nedavno regulatori pokrenuli istrage protiv Meta Platformsa, AliExpressa i ByteDanceovog TikToka, u pripremi je službeno upozorenje društvenoj platformi X jer nije riješila moderiranje opasnog sadržaja.

Ova eskalacija, koja bi mogla dovesti do kazne u visini do 6 posto prihoda X-a, vjerojatno će biti najavljena od strane povjerenika za unutarnje tržište Thierryja Bretona prije ljetne stanke EU-a, vijest je koju prema anonimnim izvorima objavljuje Bloomberg.

Odluku prije kraja godine

Ako X ne učini potrebne promjene kako bi riješio preliminarne nalaze Europske komisije, to tijelo bi moglo donijeti formalnu odluku prije kraja godine, što bi moglo rezultirati financijskim kaznama. Platforma X ne stoji financijski najbolje, pa će Elon Musk morati dobro razmisliti kako odgovoriti i što učiniti jer šest posto prihoda nije malo. Njima vjerojatno neće reći “Odj…te”, kao što je rekao američkim oglašivačima.

Dezinformacije i manipulirani mediji

Upozorenje X-u slijedi nakon pokretanja istrage u prosincu, kada su briselski nadzornici ispitivali postupanje platforme sa sadržajem nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada. Iako je izvršna direktorica X-a Linda Yaccarino izvijestila je da je platforma poduzela značajne korake za rješavanje bujice osjetljivog sadržaja, uklonila stotine računa povezanih s Hamasom te označila ili uklonila desetke tisuća opasnog sadržaja vezanih uz sukob, EU nije bio zadovoljan kako se nisu zaustavile dezinformacije, manipulacije grafičkim prikazima i snimke nasilnog govora.

Temeljeno na DSA

Problemi s moderiranjem sadržaja nisu novi za Muskovu platformu - time se bavi od samog početka preuzimanja vlasništva, ali za EU to nije opravdanje. Komisija je izjavila da su postupci protiv X-a u tijeku i da nema vremenskih ograničenja za sljedeći korak. Sve je to temeljeno na EU-ovom Zakon o digitalnim uslugama (DSA), pravno provedivom od kolovoza prošle godine. On uključuje pravila o sadržaju za platforme društvenih mreža, internetske trgovine i trgovine aplikacijama, i prisiljava njihove vlasnike da suzbiju dezinformacije i neprihvatljiv sadržaj poput govora mržnje, terorističke propagande i oglasa za nesigurne igračke.