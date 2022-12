Elon Musk "zaratio" protiv novinara na Twitteru zbog ugrožavanja (njegovih) privatnih podataka

Tijekom prošle noći na Twitteru su suspendirani računi nekolicine novinara, koji su pratili rad Elona Muska, da bi nedugo zatim on sam objasnio zašto se to dogodilo

Otkako je Elon Musk postao jedini donositelj odluka u Twitteru, ta društvena mreža ponekad nalikuje dječjem vrtiću, ponekad poslovičnom "požaru u kontejneru" (da posudimo engleski izraz), a suspenzije računa i njihovo poništavanje isključivo su posljedica Muskove diskercijske odluke ili pak – ankete među korisnicima. Niti jedno od toga baš ne odaje dojam integriteta, pa tako Muskovu politiku kritiziraju mnogi, među kojima i novinari, što se novom gazdi nikako ne dopada.

Oni koji Muskov rad prate nešto duže, sjetit će se da je on prije nekoliko godina obećavao "popraviti novinarstvo" osnivanjem portala "Pravda", odnosno "Pravduh". Taj je portal, prema najavama, trebao biti platforma za provjeru vijesti i ocjenjivanje vjerodostojnosti njihovih izvora. To je obećanje, nekim čudom, završilo neispunjeno, a sada šef Twittera ima drugu ideju – učiniti ga platformom za "građansko novinarstvo", jer bi to, nekako, bilo pravičnije od situacije u kojoj se novinarstvom bave profesionalci. No, krenuvši u tom smjeru, zaboravio je svoje drugo obećanje, ono da će Twitter njegovati apsolutnu slobodu govora.

Blokiraj, odblokiraj

Tako se Musk ovoga tjedna ponovno "zaigrao" s gumbom za suspendiranje računa, pa još jednom ukinuo račun koji je automatizirano pratio lokaciju njegovog privatnog zrakoplova. Onda se predomislio. Pa je rekao da je to učinio jer je račun odavao njegove koordinate i da mu to ugrožava sigurnost. Pa je, samo nekoliko trenutaka nakon toga, objavio video osobe koja je navodno napala njegovu obitelj, zajedno s registracijskom pločicom automobila. Pa je nastavio suspendirati račune onih koji su mu ukazali na licemjerje… a ovo je samo jedan dio jednog dana Muskove vladavine.

Prošle noći, pak, "pali" su (privremeno) računi nekolicine novinara uglednih američkih medija, bez upućenog im upozorenja ili objašnjenja.

Kako znamo da je za sve to zadužen baš Musk? Pa on je sam pojasnio da su novinari blokirani jer su također dijelili podatke o lokaciji njegovog privatnog mlažnjaka, "što je gotovo pa poziv na likvidaciju", kaže. I onda, gotovo u istom dahu, na svojem računu objavljuje anketu "Treba li odblokirati te ljude?".

Osim novinara i Muskovih kritičara, suspendiran je i službeni račun mreže Mastodon, koja se pokušala proteklih mjeseci nametnuti kao alternativa Twitteru, a blokirani su i linkovi koji bi s Twittera vodili na nju. Objašnjenje? Takvi su linkovi "potencijalno štetni".

Kamo vodi ovakva politika, teško je reći. Hoće li ona uništiti Twitter ili ga učiniti boljim? Hoće li se korisnici lakše snaći u šumi plaćenih verificiranih računa i kako će moći znati komu vjerovati? Hoće li sve ključne odluke donositi korisnici kroz ankete na Muskovom profilu? Ili će sudbina društvene mreže ovisiti o tome na koju je nogu on ujutro ustao i kako je taj dan protumačio pravila ponašanja? Otvorite Twitter i ispecite kokice. 🍿🍿🍿