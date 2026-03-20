Instagram Reels sada se može pauzirati jednim dodirom

S novom verzijom Instagrama, korisnici će moći pauzirati reprodukciju Reelsa jednim dodirom, no to znači da će za isključivanje zvuka biti potrebna dva poteza

Instagram je predstavio novu značajku koja korisnicima omogućuje da pauziraju video na Reelsu jednim dodirom. Ova je mogućnost već dostupna na web verziji Instagrama, dok će na aplikaciju za Android i iOS stići u sklopu novog ažuriranja.

„Od danas možete pauzirati bilo koji Reel jednim dodirom, uz više kontrole, više načina za povezivanje i više vremena za uživanje u sadržaju koji volite“, objavili su iz Mete na Threadsu uz video koji prikazuje kako pauziranje izgleda u praksi.

No, oni koji često koriste Reelse, zasigurno znaju da se do sada jednim dodirom moglo samo isključiti zvuk. S novom mogućnošću pauziranja, isključivanja zvuka pojavit će se tek nakon što se video zaustavi.

Dakle, ako želite nastaviti gledati video, ali bez zvuka, za to će vam sada biti potrebna dva poteza.