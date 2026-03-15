Instagram ukida end-to-end enkripciju

Iako je Meta gurala svoju end-to-end enkripciju u svaku svoju društvenu mrežu, odlučili su je ukinuti na Instagramu

Nije prošlo puno vremena otkako je Meta isticala kako uvodi end-to-end enkripciju u svoje društvene mreže, no čini se da Instagram ostaje bez te značajke za privatnost.

Naime, Meta ukidanje end-to-end enkripcije iz poruka na Instagramu nije najavila putem službenog priopćenja ili objave na blogu, već su „potiho“ ažurirali svoju stranicu za podršku gdje sada stoji da ta značajka neće biti podržana nakon 8. svibnja ove godine.

„Ako imate razgovore na koje ova promjena utječe, vidjet ćete upute kako možete preuzeti sve medijske datoteke ili poruke koje želite zadržati”, stoji na Metinoj stranici podrške.

Podsjetimo, end-to-end enkripcija osigurava da sadržaj poruka mogu vidjeti ili čuti samo pošiljatelj i primatelj, dok mu nitko drugi, pa ni sama platforma, nema pristup. Upravo je tako ovu tehnologiju ranije opisivao i sam Instagram.

Nakon što se promjena uvede, to znači da poruke više neće biti zaštićene tim oblikom enkripcije. To bi također značilo da će Meta moći pristupiti sadržaju komunikacije na Instagramu, kao i državne institucije u slučaju službenih zahtjeva za pristup podacima.