Instagram uvodi mogućnost repostanja tuđih objava

Sada gotovo svaka društvena mreža ima mogućnost repostanja pa je bilo samo pitanje vremena kada će to i Instagram uvesti

Instagram je uveo niz novih značajki u svoju aplikaciju, među kojima je svakako najzanimljivija mogućnost repostanja, odnosno ponovnog objavljivanja tuđih objava, slično kao što je to bio retweet na bivšem Twitteru.

Dakle, korisnici će moći ponovno podijeliti javne reelove i objave s feeda, a njihovi će se repostovi preporučivati prijateljima i pratiteljima. Osim toga, uvijek će sadržavati oznaku izvornog autora objave te će se pojavljivati u posebnoj kartici na profilu korisnika kako bi ih drugi mogli vidjeti na jednom mjestu.

Sljedeća novost preuzeta je od Snapchata, a to je Instagram Map. Riječ je o značajki koja omogućuje dijeljenje posljednje aktivne lokacije odabranim pratiteljima koji će ju moći vidjeti na interaktivnoj karti. Kao što je slučaj i na Snapchatu, lokacija će se ažurirati automatski pri otvaranju Instagrama.

Zbog sigurnosti, opcija će prema zadanim postavkama biti isključena i bit će moguće odabrati s kim će se točno dijeliti lokacija. Iz Instagrama napominju da je Instagram Map trenutno dostupan samo korisnicima u SAD-u, no do kraja godine će biti dostupan i na svim ostalim tržištima.

Na kraju, u Reels je stigla i nova kartica Friends koja prikazuje sadržaj kojeg su vaši pratitelji lajkali ili komentirali. Instagram kaže da će to pomoći korisnicima da „vide koje reelove prate ljudi koji su im najvažniji“.