Instagram dovodi Reelse na televizore

Dobra vijest stiže za ovisnike o kratkim vertikalnim videima na društvenim mrežama, jer će se Reelsi uskoro moći pregledavati i na TV-u

Instagram širi dostupnost Reelsa izvan mobitela te po prvi put donosi kratke videozapise na televizore. Kako kažu iz Mete, u tijeku je pilot-projekt IG for TV koji korisnicima omogućuje gledanje Reelsa na velikom ekranu, a početna podrška osigurana je za Amazonove uređaje iz linije Fire TV i to samo za korisnike u SAD-u.

Kako prenosi Tech Crunch, cijeli koncept zamišljen je u obliku prebacivanja kanala, što omogućuje korisnicima da brzo prijeđu na Reelse kada nemaju koncentracije za dulji film ili seriju. Kao što je slučaj i s Reelsima na mobitelu, sadržaj se prilagođava navikama korisnika te se prikazuej na temelju sadržaja i kreatore koje korisnik prati na Instagramu.

Foto: Instagram

No, za razliku od aplikacije na mobitelu, Reelsi na TV-u bit će organizirani u tematske kategorije poput komedije, glazbe, lifestylea i slično, kako bi se pretraživanje ipak olakšalo. Reprodukcija Reelsa odvija se automatski, bez potrebe za stalnim skrolanjem, uz mogućnost preskakanja na sljedeći video.

Moguće je također lajkati neki Reel, pregledavati komentare ili ga podijeliti s nekim drugim. Korisnici mogu povezati ovu aplikaciju sa svojim postojećim Instagram računom te dodati do pet profila u jednom sučelju ili otvoriti poseban račun namijenjen isključivo gledanju na televizoru.

Nakon testiranja aplikacije na Amazonovim stickovima u SAD-u, dostupnost će se proširiti i na ostale platforme diljem svijeta.