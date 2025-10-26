Povijest gledanja Reelsa od sada dostupna na Instagramu

Slučajno ste osvježili stranicu i izgubili zanimljiv Reel? Instagram je napokon uveo povijest gledanja, omogućujući korisnicima da lako pronađu i ponovno pogledaju svaki video koji su ikada vidjeli

Šef Instagrama Adam Mosseri objavio je da na društvenu mrežu stiže nova značajka koja korisnicima omogućuje da pregledaju sve Reelse koje su ikada pogledali.

"Ako odete na svoj profil, zatim u postavke, u odjeljku vaše aktivnosti sada se nalazi povijest gledanja. Tako možete vidjeti svaki Reel koji ste ikada pogledali“, objasnio je Mosseri u objavi na Instagramu.

Osim toga, Mosseri je također pojasnio kako se ovaj odjeljak može prilagoditi vlastitim potrebama. Korisnici mogu sortirati pregledane videozapise od najstarijih prema najnovijima i obrnuto, pregledati povijest za određeni datum ili vremenski raspon, pa čak i filtrirati sadržaj prema određenom autoru, odnosno profilu koji je Reel objavio.

Vrijedi napomenuti da Instagramov glavni konkurent, TikTok, već duže vrijeme ima opciju povijesti gledanja, a sličnu funkcionalnost nudi i YouTube za svoje Shortse, iako se u povijesti gledanja miješaju s videozapisima dužeg formata.