Iz Googlea stiže konkurencija Pinterestu pod imenom Keen

Googleov interni inkubator za eksperimentalne aplikacije i servise Area 120 ima novi proizvod. Riječ je o servisu Keen koji bi trebao predstavljati konkurenciju Pinterestu uz dodatak Googleovih tehnologija vezanih za strojno učenje.

U osnovi putem Keena korisnik može uređivati i pratiti sadržaj oko neke teme uz pomoć kombinacije spomenutog strojnog učenja te ljudskih urednika.

Ideju za servis dobio je suosnivač inkubatora C. J. Adams kada je previše slobodnog vremena proveo surfajući na mobitelu u potrazi za raznim feedovima i fotografijama. Kako bi svoje slobodno vrijeme iskoristio na bolji način sinula mu je ideja da surfanje iskoristi kako bi naučio nešto o određenoj tematici nakon čega je rođen Keen i to u suradnji s People and AI Research (PAIR) timom.

Nakon prijave s Googleovim računom korisnik odabire neku temu kao što je pravljenje kruha, tipografija ili nešto sasvim drugo. Kako u ovoj situaciji funkcionira strojno učenje govori primjer kada korisnik pretražuje dresuru pasa sustav mu sugerira pojmove kao što su tečajevi dresure pasa, knjige za dresuru pasa, trikovi koji se koriste pri dresuri pasa te video isječci koji se bave dresurom pasa.

Preporuke postaju bolje usporedno s rastom količine sadržaja kojeg korisnik dodaje u Keen. Novi servis zasad je dostupan na Internetu i u obliku Android aplikacije.