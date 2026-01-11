Musk najavio: X otvara svoj algoritam javnosti sljedećeg tjedna

Elon Musk je potvrdio da će X-ov algoritam za preporuke postati otvorenog koda i to usred pritisaka regulatora i kritika na račun Groka

Elon Musk je najavio da će X svoj novi algoritam učiniti javno dostupnim sljedećeg tjedna, uključujući i programski kod koji se koristi za odlučivanje o tome koje se objave i oglasi preporučuju korisnicima. Ovaj potez dolazi u vrijeme pojačanog pritiska regulatora i nakon niza pritužbi korisnika na funkcioniranje društvene mreže.

„Ovo će se ponavljati svaka četiri tjedna, uz opsežne bilješke za developere, kako biste lakše razumjeli što se promijenilo“, napisao je Musk u objavi na X-u.

Musk nije precizirao zašto se X odlučio na ovaj korak, no poznato je da su se on i tvrtka više puta sukobili s regulatorima zbog sadržaja koji se prikazuje korisnicima. Neki su se korisnici ranije žalili da u svom feedu vide manje objava ljudi koje prate, a Musk je u listopadu potvrdio da je tvrtka pronašla "značajan bug" u For You algoritmu te obećao ispravak. Iako je Musk i ranije obećavao objavu algoritama, realizacija je do sada bila nedosljedna.

Uloga umjetne inteligencije i kontroverze

Tvrtka intenzivno radi na integraciji umjetne inteligencije u svoj algoritam za preporuke, koristeći Grok, Muskov AI chatbot. Cilj je, kako je Musk napisao u rujnu, da X-ov mehanizam za preporuke postane "isključivo temeljen na umjetnoj inteligenciji". Plan je da Grok evaluira svih više od sto milijuna dnevnih objava na X-u kako bi svakom korisniku ponudio sadržaj koji će ga najvjerojatnije zanimati.

Međutim, Grok se našao na udaru kritika globalnih regulatora zbog nedavne poplave AI-generiranih slika koje seksualiziraju žene i djecu. Indonezija je blokirala pristup Groku nakon istrage o generiranju seksualnog sadržaja, dok je britanski premijer Keir Starmer zatražio od X-a da hitno "sredi stvari". Mogućnosti generiranja slika putem Groka, koje su u početku bile besplatne, sada su dostupne samo korisnicima s plaćenom pretplatom.

Osim toga, europski regulatori posebno su pojačali nadzor nad tvrtkom, s fokusom na dezinformacije, neadekvatnu moderaciju sadržaja i nedostatak transparentnosti. U srpnju su francuske vlasti zatražile od tvrtke da podijeli svoj algoritam u sklopu istrage o pristranosti i manipulaciji, no X je tada odbio zahtjev, optužujući istragu da je politički motivirana.