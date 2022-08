Reddit pokreće portal za razvojne programere koji žele raditi aplikacije za tu platformu

Do sada su samo moderatori radili na razvoju brojnih alata koji su članovima Reddit zajednica pružali jedinstveno i relevantno iskustvo. Uskoro će u tome moći sudjelovati i ostali članovi.

Razvojni programeri koji žele izraditi vlastite alate, poput u/tweet_poster koji otkriva Twitter veze i komentare sa sadržajem tweeta, ili u/RemindMeBot koji šalje izravnu poruku da vas podsjeti na određeni događaj, uskoro će to moći sami učiniti i tako pomoći moderatorima koji su to do sada radili kao i cijeloj zajednici da nastavi rasti uz još bolje korisničko iskustvo.

To bi trebalo biti omogućeno kroz Reddit Developer platformu koja će pružiti skup razvojnih alata i resursa koji će razvojnim programerima dati dodatni poticaj za razvojem platforme koja se sastoji od milijuna korisnika i više od 100.000 aktivnih zajednica.

"Dok nastavljamo rasti i skalirati Reddit, želimo osigurati i održati usklađenost s onima koji grade alate oko Redditovih vodećih načela i širih vrijednosti. S početnim uvođenjem naše platforme za razvojne programere, možemo svima omogućiti jednostavan način da pronađu resurse i alate, sudjeluju u našoj beta verziji i brzo dobiju najbolje odgovore na svoja pitanja. Kao što je ranije ove godine primijetio naš glavni direktor za proizvode, Pali Bhat, podrška i rad s programerima samo će učiniti Reddit proširivijim i učiniti korištenje Reddita boljim za sve."

Ako želite postati Devvitor, listi čekanja možete se pridružiti ovdje.