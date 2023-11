TikTok glazbenicima donosi nove alate za poboljšanje vidljivosti

Glazbenici od sada mogu koristiti posebnu karticu u aplikaciji koja dolazi s alatima koji će im pomoći da dopru do novih obožavatelja i povećaju angažman s postojećim

Glazbenici novom oznakom "Umjetnik" mogu potvrditi svoj status i na vrh stranice za otkrivanje prikvačiti željenu objavu. Uz to, na nove će pjesme moći dodati oznaku "Novo izdanje" do dva tjedna prije objavljivanja i 30 dana nakon, prenosi The Verge.

Image: TikTok

Radovi koje glazbenici stvaraju publici će biti prezentirani putem nadograđene kartice 'Glazba' i omogućiti im da jednostavnije otkriju novu glazbu. To će se dobro uklopiti sa značajkom "Behind the Song" koja obožavateljima nudi uvid u umjetnikov kreativni proces.

Osim toga, gumbom "Add to Music app" TikTokeri će pjesme svojih omiljenih umjetnika moći spremati na druge glazbene aplikacije kao što su Spotify, Apple Music ili Amazon Music.

"Uvođenjem računa izvođača, ponosni smo što dodatno osnažujemo umjetnike pružajući im alate koji su im potrebni za postizanje novih visina na TikToku", rekao je Paul Hourican, globalni voditelj glazbenih partnerstava i razvoja u TikToku, u objavi.