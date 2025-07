TikTok razvija novu aplikaciju samo za američko tržište

Prema još uvijek neslužbenim informacijama, aplikacija TIkToka samo za američko tržište trebala bi biti izdana 5. rujna, dok će aktualna inačica aplikacija funkcionirati još do proljeća 2026.

TikTok navodno razvija zasebnu aplikaciju namijenjenu isključivo američkom tržištu kako bi se uskladio sa zakonodavstvom SAD-a koje od ByteDancea, tvrtke koja stoji iza ove popularne društvene mreže, zahtijeva prodaju američkog dijela poslovanja.

Prema neslužbenim informacijama The Informationa, nova aplikacija trebala bi biti izdana 5. rujna, a američki korisnici morat će se prebaciti na nju kako bi i dalje mogli neometano koristiti TikTok. Kada se to dogodi, aktualna verzija TikToka bit će uklonjena iz američkih trgovina aplikacija te će u potpunosti prestati funkcionirati na proljeće sljedeće godine.

No, u međuvremenu je američki predsjednik Donald Trump najavio da će „skupina vrlo bogatih ljudi“ kupiti američko poslovanje TikToka od ByteDancea. Još se uvijek ne zna tko su ti ljudi, ali je Trump obećao da će to postati poznati već do kraja ovog mjeseca.

Dogovor će vrlo vjerojatno zahtijevati i odobrenje kineske vlade, s obzirom na to da ByteDance ima sjedište u Kini, ali je za sada teško pretpostaviti hoće li do tog odobrenja doći.