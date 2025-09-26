Trump potpisao izvršnu uredbu kojom TikTok može prijeći u Američke ruke

Američki predsjednik "spasio" je TikTok od gašenja, koje je pokrenula njegova prva administracija, pa je sada potpisao službenu odluku kojom će ta društvena mreža biti prebačena novim vlasnicima

Donald Trump u četvrtak je potpisao izvršnu uredbu kojom se definiraju uvjeti sporazuma o prijenosu TikToka novim američkim vlasnicima. Trump je izjavio da je s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom postigao dogovor koji će omogućiti nastavak rada TikToka u SAD-u, odvajajući popularnu platformu od njezinog aktualnog kineskog vlasnika, tvrtke ByteDance. Time se udovoljava zakonu koji bi, u suprotnom, donio gašenje aplikacije za američke korisnike. To se jednom već dogodilo na nekoliko sati, upravo u trenucima dolaska Trumpa na vlast, no on je potom produljio rok nekoliko puta, sve dok dogovor nije bio postignut.

Američka kontrola

Prema planu, američki investitori preuzet će većinu operacija TikToka i dobiti licenciranu kopiju njihovog moćnog algoritma za preporuke sadržaja, koji im je i donio popularnost. Očekuje se da će američke tvrtke posjedovati oko 80% američke verzije izdvojene tvrtke, dok će ByteDance i kineski investitori imati manje od 20%. Novom verzijom TikToka upravljat će sedmeročlani upravni odbor sastavljen od stručnjaka za kibernetičku i nacionalnu sigurnost, od kojih će šestero biti Amerikanci, priopćila je Bijela kuća.

Grupu američkih investitora, kako smo pisali nedavno, predvodi Oracle, koji će nadzirati američke operacije TikToka, pružati usluge pohrane korisničkih podataka u oblaku te preuzeti kontrolu nad algoritmom aplikacije. Dužnosnici Bijele kuće naglasili su da ByteDance i kineski dužnosnici neće imati pristup podacima američkih korisnika. Vrijednost nove američke tvrtke procijenjena je na 14 milijardi dolara, što je znatno niže od ukupne vrijednosti ByteDancea, koja se procjenjuje na oko 330 milijardi dolara. Točni vlasnički udjeli nisu objavljeni, no neslužbeno se spominje da će uz Oracle neki od većih novih suvlasnika biti fond Silver Lake, Michael Dell, Fox Ruperta Murdocha, ali i MGX, fond u vlasništvu kraljevske obitelji Abu Dhabija.

Ovim se potezom rješavaju zabrinutosti za nacionalnu sigurnost i ispunjavaju odredbe Zakona o zaštiti Amerikanaca od aplikacija pod kontrolom stranih protivnika. Predloženim sporazumom kontrola nad algoritmom, programskim kodom i odlukama o moderiranju sadržaja prelazi u ruke nove zajedničke tvrtke sa sjedištem u SAD-u. Time je okončana višegodišnja trakavica, pokrenuta još u vrijeme Trumpovog prvog mandata, kad je on pokrenuo hajku na TikTok proglašavajući ga prijetnjom nacionalnoj sigurnosti. Potom je slična inicijativa nastavljena i u vrijeme predsjednika Joea Bidena, čija je administracija i donijela zakon koji zahtijeva prijenos vlasništva.

Zaštita podataka i algoritma

Sadašnjim se sporazumom zabranjuje pohrana osjetljivih podataka američkih korisnika na način koji bi omogućio da ti podaci budu pod kontrolom stranaca. Svi podaci američkih korisnika bit će pohranjeni u sigurnom i namjenski izgrađenom okruženju u oblaku u SAD-u, kojim će upravljati Oracle.

Dogovor također uključuje intenzivan nadzor nad ažuriranjima softvera, algoritmom i protokom podataka. Svi modeli za preporuke koji koriste podatke američkih korisnika morat će biti ponovno obučeni i nadzirani od strane američkih institucija. Time se, kažu iz Bijele kuće, osigurava da sadržaj prikazan američkim korisnicima bude slobodan od neprimjerene (tj. kineske) manipulacije. O onoj domaćoj nisu govorili.