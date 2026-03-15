Trumpova administracija uzet će 10 milijardi dolara provizije za posredovanje u prodaji TikToka

Transakcijski način vođenja politike u kojem je baš sve na prodaju i motivirano novcem donijet će saveznom budžetu značajnu svotu nakon promjene u vlasništvu kineske društvene mreže

Sandro Vrbanus nedjelja, 15. ožujka 2026. u 11:25

Administracija predsjednika Donalda Trumpa trebala bi primiti naknadu od približno 10 milijardi dolara od investitora uključenih u nedavno dovršeno preuzimanje američkog poslovanja TikToka. Ova isplata predstavlja svojevrsnu "proviziju" državi za ulogu u pregovorima koji su omogućili aplikaciji nastavak rada na američkom tržištu. Prema izvorima bliskim procesu, čije informacije prenosi Wall Street Journal, dio iznosa od 2,5 milijardi dolara već je uplaćen Ministarstvu financija po zatvaranju transakcije u siječnju, dok će ostatak biti isplaćen u nekoliko rata.

Detalji sporazuma

U konzorcij investitora koji su preuzeli kontrolu nad američkim dijelom poslovanja TikToka od kineske matične tvrtke ByteDance uključeni su tehnološki div Oracle, investicijski fond Silver Lake te investitor iz Abu Dhabija, MGX. Ove su uplate saveznom proračunu dodatak na ulaganja potrebna za uspostavu novog entiteta koji sada upravlja aplikacijom. Predsjednik Trump prethodno je najavljivao ovakav ishod, ističući da trud i angažman vlade u pregovorima opravdavaju "pozamašnu naknadu" za proračun – dok bi neovisni promatrači to protumačili kao korupciju.

Dužnosnici administracije opravdavaju visinu naknade ključnom ulogom predsjednika Trumpa u rješavanju kompleksnih pregovora s Kinom te navigiranju kroz sigurnosne zahtjeve zakonodavaca. Transakcija je osmišljena kako bi se udovoljilo zakonu koji je zahtijevao da TikTok smanji vlasnički udio kineskog ByteDancea ili u potpunosti prestane s radom u SAD-u.

Potez bez presedana

Potpredsjednik JD Vance izjavio je kako se novi entitet koji upravlja američkim TikTokom u ovom poslu procjenjuje na oko 14 milijardi dolara. Iako pojedini tehnološki analitičari smatraju da je ta brojka dramatično podcijenjena s obzirom na stvarnu tržišnu vrijednost platforme, dogovor uključuje i specifične uvjete o podjeli dobiti. Naime, američki entitet mora dijeliti profit s ByteDanceom, koji je licencirao svoj popularni algoritam novom entitetu i zadržao vlasnički udio od gotovo 20%.

Cijeli proces, koji vuče korijene još iz Trumpovog prvog mandata, rezultirao je strukturom u kojoj je algoritam, premda licenciran, u potpunosti prilagođen i "treniran" na američkim korisnicima unutar novog sustava. Postizanjem ovog dogovora, administracija tvrdi da je uspješno uklonila ranije naglašavane sigurnosne rizike, a istodobno je osigurala državi značajnu financijsku korist od privatne poslovne transakcije koju je omogućila svojim političkim djelovanjem.

Povjesničari i ekonomski stručnjaci ističu da je ovakva naknada od 10 milijardi dolara potpuno bez presedana u slučajevima kada država posreduje u poslovnim transakcijama. Za usporedbu, investicijski bankari u sličnim poslovima obično primaju naknade manje od 1% vrijednosti transakcije, a provizija dodatno pada s porastom vrijednosti transakcije. Dakle, ako se uzme ranija procjena vrijednosti posla od 14 milijardi dolara, to bi značilo da je Trump za svoju riznicu osigurao proviziju veću od – 70%!

