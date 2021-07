Uskoro moguće slanje fotografija i videozapisa bolje kvalitete na WhatsAppu

Dobra vijest stiže za one koji često šalju snimke preko WhatsAppa, jer tvrtka radi na novim značajkama zbog kojih će žalbe na kvalitetu zbog kompresije unutar aplikacije postati prošlost

Svi oni koji su slali fotografije i videozapise preko WhatsAppa, upoznati su s razinom kompresiranja snimki, zbog koje one izgledaju primjetno lošije nego što zapravo jesu. No, kako izvještava WABetaInfo, u razvoju su trenutno dvije značajke za Android aplikaciju, koje će omogućiti odabir kvalitete zaprimljenih videozapisa i fotografija – Auto, Best quality i Data saver.

Naime, ove će opcije dati korisnicima mogućnost izbora, pa će oni koji su zabrinuti zbog mobilnih podataka moći još više smanjiti kvalitetu snimaka, dok će oni koji su navikli na oku ugodnu kvalitetu, upravo to moći i odabrati.

Foto: WABetaInfo

No, kako piše TheNextWeb, na WhatsAppu je i sad moguće izbjeći kompresiju tako da se promijene formati datoteke, da bi se ona, umjesto kao fotografija ili videozapis, poslala kao datoteka. Međutim, taj se proces ipak čini malo kompliciran, jer da primatelj otvori snimku, treba opet promijeniti format u primjerice, .jpg.

Foto: TheNextWeb

Sve u svemu, ove bi značajke korisnicima WhatsAppa olakšale život, no još nije poznato kada će one službeno izaći, a i trenutno su dostupne samo u beta verziji aplikacije za Android.