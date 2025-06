ChatGPT i preko WhatsAppa može stvarati slike

Krajem prošle godine OpenAI je omogućio interakciju sa svojim megapopularnim ChatGPT-jem putem WhatsAppa. Sve što za takav pristup chatbotu treba učiniti jest dodati ga među kontakte i preko WhatsAppa mu poslati poruku na broj telefona +18002428478 (ili kako bi to Amerikanci napisali 1-800-ChatGPT).

Besplatno, ali ograničeno

Ova funkcionalnost omogućavala je do sada samo tekstualne razgovore s chatbotom (u SAD-u i glasovne), no nije podržavao multimodalnost, tj. niste mu mogli dati sliku na analizu niti je bio u stanju generirati slike. Po novome i to je dodano, pa tako sada unutar WhatsAppa možete s ChatGPT-jem komunicirati i slikama, kao što biste to činili unutar njegove vlastite aplikacije.

Sustav omogućava prepoznavanje slika i sadržaja na njima, reinterpretiranje zadanih mu slika u drugi stil, njihovu doradu i stvaranje varijacija na temu, ali i generiranje sasvim novih ilustracija samo na temelju tekstualnog opisa. Prema viđenome, stvar radi vrlo dobro, ilustracije su kvalitetne kao što bi bile i u slučaju da ste koristili ChatGPT izravno, stižu u razgovor kroz minutu-dvije, no postavljeno je količinsko ograničenje – sustav vam dozvoljava generirati samo jednu sliku unutar 24 sata.

Ograničenje se može proširiti tako što ćete svoj korisnički račun na ChatGPT-ju povezati s brojem mobitela s WhatsAppa. Nakon toga dnevni je limit 10 slika na dan za besplatno korištenje, kao i u slučaju besplatne desktop verzije ChatGPT-a. Generirane ilustracije dolaze u .jpeg formatu, a veličine su 1.536x1.024 piksela.