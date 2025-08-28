YouTube priznao: Digitalno 'poliramo' vaše Shortse bez pitanja

Nakon što su kreatori primijetili čudne filtere na svojim videima, YouTube je priznao da eksperimentira sa strojnim učenjem kako bi poboljšao Shorts videa, sve bez znanja autora

Val zbunjenosti i optužbi za korištenje umjetne inteligencije natjerao je YouTube da prizna kako je u tajnosti digitalno "polirao" Shorts videa bez znanja i pristanka samih kreatora. Kako prenosi TechRadar, iz tvrtke tvrde da je riječ o eksperimentu s ciljem poboljšanja jasnoće videa, no to objašnjenje nije umirilo autore sadržaja.

Problem je prvi put isplivao na površinu kada je glazbenik i YouTuber Rick Beato primijetio da isječak njegovog intervjua s gitaristom Pearl Jama, Mikeom McCreadyjem, na YouTube Shortsu izgleda čudno, kao da je provučen kroz nekakav filter. Njegov video o tom otkriću postao je viralan, a ubrzo su se javili i brojni drugi kreatori koji su uočili slične, nenajavljene promjene na vlastitim uradcima. Iako su mnogi odmah posumnjali na primjenu umjetne inteligencije, YouTube je bio izričit da se radi samo o strojnom učenju.

Međutim, neovisno o korištenoj tehnologiji, kreatori su najviše frustrirani činjenicom da je njihov rad mijenjan bez ikakve obavijesti. Nakon tjedana sve glasnijih kritika, YouTube je popustio. Rene Ritchie, zadužen za komunikaciju s kreatorima, objavio je na društvenoj mreži X da tvrtka radi na uvođenju opcije kojom će se ova poboljšanja moći isključiti.

YouTube je svoje postupke pokušao usporediti s računarskom fotografijom, tehnologijom koja automatski poboljšava fotografije na pametnim telefonima. Ipak, ključna razlika je očita: poboljšanja na pametnim telefonima primjenjuju se prije nego što korisnik uopće vidi konačnu sliku. U slučaju YouTubea, kreatori su već objavili i odobrili svoj sadržaj, koji je zatim naknadno, iza njihovih leđa, izmijenjen.

Namjera YouTubea je donekle razumljiva. Shorts format je dizajniran za mobilne uređaje i brzo skrolanje, a kvaliteta videa često varira. Malo dodatnog poliranja moglo bi doprinijeti vizualno ujednačenijem i ugodnijem korisničkom iskustvu. No, za kreatore koji stoje iza svog imena i sadržaja, ovakve nenajavljene izmjene potkopavaju njihov kreativni integritet i vlasništvo, pogotovo u doba kada su gledatelji zbog AI deepfake tehnologije ionako sve skeptičniji prema onome što vide na ekranima. Sličan gnjev javnosti izazvao je i Netflix kada je pomoću umjetne inteligencije radio "HD remaster" klasičnih serija, što je rezultiralo izobličenim licima i čudnim pozadinama.

Slučaj YouTubea je osjetljiviji jer, za razliku od streaming servisa, funkcionira kao ekosustav koji pokreću kreatori. Ako platforma počne mijenjati ono što oni objavljuju, čak i s najboljim namjerama, riskira uništenje povjerenja koje je temelj čitavog sustava.

Obećanje o uvođenju opcije za isključivanje vjerojatno je nužan korak, ali onaj koji je došao tek nakon snažnog pritiska javnosti. Ako platforme žele zadržati povjerenje korisnika i kreatora koji ih održavaju na životu, transparentnost mora biti prioritet, bez obzira radi li se o umjetnoj inteligenciji ili strojnom učenju čiji rezultati neodoljivo podsjećaju na nju.