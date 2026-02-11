Zbogom Discord: Zašto korisnici napuštaju platformu i kamo odlaze?

Discord uvodi obaveznu provjeru dobi putem osobnih dokumenata, što je izazvalo bijes korisnika. Novinar TechRadara piše kako nakon osam godina, napušta platformu i istražuje alternative poput Stoata, Matrixa i Telegrama

Discord je najnovija platforma koja je postala žrtvom obavezne provjere dobi putem osobnih iskaznica. Ljudi, što nije iznenađujuće, nisu nimalo sretni zbog te situacije, a teško nam ih je kriviti. Prošlo je manje od šest mjeseci otkako je masovno curenje podataka otkrilo više od 70.000 fotografija osobnih dokumenata izdanih od strane vlada, zajedno s navodnih 5,5 milijuna korisničkih zapisa.

Reddit je preplavljen bijesnim objavama i komentarima korisnika koji planiraju otkazati svoje pretplate na Discord Nitro (premium verziju usluge) ili u potpunosti prestati koristiti aplikaciju. Nova pravila verifikacije, koja će se uvesti globalno (što znači da vas nikakav VPN neće spasiti od ovog cirkusa), slijede nakon implementacije u Ujedinjenom Kraljevstvu u srpnju prošle godine. Iako je to izazvalo lokalizirano negodovanje, očito nije bilo dovoljno otpora da bi vodstvo Discorda preispitalo svoju odluku.

Teško je zamjeriti ljudima što se bune. Zahtijevati od korisnika da predaju svoje osobne iskaznice ili prenesu skenove lica trećoj strani samo kako bi pristupili punoj funkcionalnosti aplikacije potpuno je sulud prijedlog. Posebno u današnjoj eri umjetne inteligencije za prepoznavanje lica i masovnog nadzora, a pogotovo s obzirom na to da je Discordov vlastiti sigurnosni partner već uspio izgubiti desetke tisuća osobnih dokumenata.

Izgovor je, kao i uvijek, zaštita djece

Naravno, Discord tvrdi da ima savršeno razumno i dobro promišljeno obrazloženje za ove nove propise. Sve je to, vidite, radi zaštite djece. Molim vas, zanemarite činjenicu da je to argument koji često koriste najgori ljudi koji se bave sumnjivim stvarima, pokušavajući vam odvući pažnju apeliranjem na vašu urođenu dobrotu prema ranjivoj djeci.

"Naš rad na sigurnosti nigdje nije važniji nego kada su u pitanju tinejdžeri", izjavila je Savannah Badalich, Discordova globalna voditeljica politike proizvoda. Cilj je navodno "pružiti tinejdžerima snažnu zaštitu, a istovremeno omogućiti provjerenim odraslim osobama fleksibilnost".

Žao nam je, Savannah, ali moramo reći da je to čista glupost. Da je Discordu stalo do zaštite djece, mogao je to riješiti davno prije. Govorimo o platformi staroj deset godina koju intenzivno koriste gejmeri, ali i brojne (uglavnom privatne) zajednice umjetnika i drugih kreatora koji djeluju u, recimo to tako, sferi "sadržaja za odrasle". Uvijek je to bilo plodno tlo za takav sadržaj. Nemojmo se pretvarati da kut "zaštite djece" nije samo zgodan izgovor za bezobzirno prikupljanje još više korisničkih podataka i njihovo prosljeđivanje trećim tvrtkama.

Da, Discord je bio na meti američkog Senata, zajedno s Markom Zuckerbergom i drugim čelnicima društvenih medija još 2024. godine, pa postoji lijep, prikladan presedan za ovu promjenu politike. Naravno, prošle su više od dvije godine od tog saslušanja u Senatu, a Discord nakon toga nije učinio gotovo ništa, ali nemojte obraćati pažnju na to! Mi ovdje štitimo djecu od gadnih stvari na internetu! Da, potpuno nam je u redu pritom uništiti iskustvo cijeloj našoj odrasloj korisničkoj bazi, hvala na pitanju.

Postoji li dostojna zamjena?

Dakle, Discord je (za autora TechRadara) mrtav, živjelo... nešto drugo? Ne želimo napustiti platformu, ali ako slijedi sumorne stope Twittera/X-a, onda ćemo joj priuštiti isti tretman: izbrisati račun, izbrisati aplikaciju i podnijeti zahtjev za brisanje podataka.

Postoji mnogo opcija, iako mnoge ne nude cjelovito iskustvo potrebno da bi zamijenile Discord. Signal i Telegram trenutno nude enkriptirane usluge za razmjenu poruka. Signal podržava glasovne pozive za do 24 sudionika, dok Telegram omogućuje grupne razgovore s do 200.000 članova. Međutim, ove su aplikacije prvenstveno stvorene kao platforme za razmjenu poruka, pa im nedostaje šira funkcionalnost koju nudi Discord.

Za iskustvo sličnije Discordu, Matrix i Revolt, koji je nedavno promijenio ime u "Stoat" nakon pravnih pritisaka, zasigurno pružaju prilično solidno iskustvo. Isprobali smo obje opcije i otkrili da nam Revolt/Stoat malo više odgovara. Matrix nudi različite klijente, ali djeluje pomalo previše ozbiljno i klinički (doslovno, budući da je navodno službena aplikacija za chat njemačkog zdravstvenog sustava). S druge strane, Stoat ima onaj pomalo hirovit i buntovnički duh koji je izvorno pomogao Discordu da postane toliko popularan. Obje platforme su besplatne i otvorenog koda, što korisnicima daje visok stupanj kontrole.

Na kraju, mogli bismo se čak vratiti na IRC (internet relay chat). Za naše mlađe čitatelje, to je bio decentralizirani sustav za razmjenu poruka temeljen na kanalima, populariziran kasnih 80-ih i 90-ih, a tehnološke zajednice ga koriste i danas. No, mislimo da će decentralizirana priroda IRC-a otežati bilo kojoj platformi da se izdigne i konkurira modernijim društvenim aplikacijama.

Nažalost, mislimo da trenutno ne postoji savršena alternativa Discordu, djelomično i zato što su mnoge zajednice već duboko ukorijenjene u njegovom ekosustavu. Tako da je Stoat trenutno najbolja alternativa.

Kako piše i TechRadar, najbliži je "vibu" Discorda, a ako su nas posljednjih nekoliko godina ičemu naučile, to je da je vibra zapravo prilično važna za izgradnju i održavanje korisničke baze.

Što se tiče Discorda... vrijeme će pokazati. Trenutna bura oko novih pravila verifikacije s vremenom će se stišati, ali trenutno se ne zna koliki će biti dugoročni utjecaj u smislu izgubljenih korisnika. Govoreći za BBC, izvršni direktor jedne konzultantske tvrtke opisao je promjenu kao "bremenitu problemima", iako je dodao da bi mogla "privući nove korisnike koje će privući novi standardi online sigurnosti". Ali bit ćemo iskreni: to nam se trenutno čini prokleto nevjerojatnim. I budimo realni, cijela ta stvar "skeniraj svoje lice da bi umjetna inteligencija odlučila jesi li odrastao" je smiješna, zaključuje autor TechRadara.