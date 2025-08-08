Discord “hakiran” – maloljetni igrači provjeru dobi varaju korištenjem likova iz videoigara

Sve je započelo kada se korisnik Discorda pod imenom Siyan jednog jutra prijavio i shvatio da više ne može pristupiti svojim kanalima za odrasle. Budući da nije htio dati svoje osobne podatke niti je imao web kameru za skeniranje lica, odlučio se na kreativan eksperiment. Iskoristio je "photo mode" u videoigri Death Stranding kako bi snimio lice glavnog lika, Sama Portera Bridgesa (modeliranog prema glumcu Normanu Reedusu), i uspješno prošao provjeru. Njegov je 'podvig' postao viralan nakon što ga je prijatelj podijelio na društvenoj mreži X, inspirirajući lavinu sličnih pokušaja.

Novi zakoni o sigurnosti djece u Ujedinjenom Kraljevstvu uveli su značajne promjene na internetu, a jedna od njih je i stroga provjera dobi za pristup sadržaju za odrasle. Platforme poput Discorda morale su se prilagoditi, tražeći od korisnika da potvrde svoju punoljetnost skeniranjem osobnog dokumenta ili lica. Međutim, kako izvještava Wired, korisnici su pokazali da su takvi sustavi daleko od savršenih.

Ubrzo se pokazalo da ovo nije bio izoliran slučaj. Korisnici su počeli masovno prijavljivati uspješne pokušaje zaobilaženja provjere koristeći likove iz igara kao što su God of War, Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, Arma 3 pa čak i The Sims 4. "Nisam očekivao da će uspjeti zbog Kratosove bijele kože i brade, ali prošlo je iz prve", izjavio je dvadesetogodišnji Ash, koji je iskoristio glavnog lika iz igre God of War. Drugi korisnik, Antsy, uspio je isto s likom iz igre Arma 3, čiji modeli, kako kaže, "nisu ni blizu realistični". Za njega i njegove prijatelje, ovakva tehnologija predstavlja "izazov" koji jednostavno moraju pokušati savladati.

Sustav zaštite je loš

Stručnjaci za sigurnost upozoravaju da su trenutne metode provjere dobi izrazito manjkave. David Maimon, profesor kriminologije i stručnjak za prijevare, tvrdi da se provjere koje bi trebale potvrditi da je ispred kamere prava osoba mogu lako prevariti. "Kriminalci su uvijek sedam do dvanaest mjeseci ispred nas u pronalaženju ranjivosti sustava", objašnjava Maimon. Dodaje da čak ni provjera osobnim dokumentima nije sigurna, jer je kvaliteta lažnih dokumenata danas "besprijekorna".

Iako je cilj ovih zakona zaštita djece, kritičari ističu da su implementirani sustavi promašeni i s aspekta zaštite i s aspekta privatnosti. Korisnici su s pravom zabrinuti zbog davanja svojih osobnih bioloških podataka poput otiska lica i fotografija osobnih dokumenata trećim stranama, pogotovo u svjetlu sve češćih curenja podataka. "Ne vjerujem servisima koji se koriste za provjeru i njihovim obećanjima da podatke čuvaju samo sedam dana. Ne postoji način da znam govore li istinu", kaže Ash. Rizik je stvaran – nedavno curenje podataka iz aplikacije Tea otkrilo je fotografije i osobne podatke tisuća žena, koje su kasnije korištene za njihovo uznemiravanje.

Čini se da je provjera dobi na internetu ušla u igru mačke i miša. Dok kompanije poput Discorda i Googlea uvode AI sustave za procjenu dobi, korisnici pronalaze sve kreativnije načine da ih zaobiđu. Mnogi vjeruju da odgovornost ne bi trebala biti na platformama, već na roditeljima. "Postavljanjem ovakvih zakona samo gurate mlade ljude u kutove interneta koje vlada ne može nadzirati", zaključuje Antsy.