Discord odgađa provjeru dobi, ali korisnici i dalje nisu zadovoljni

Discord se našao na udaru svojih korisnika zbog planova za uvođenje globalne provjere dobi. Žestoka reakcija na tu odluku napokon je potaknula tvrtku na djelovanje, no čini se kako to i dalje nije dovoljno da bi se pridobilo povjerenje korisnika. Planovi su sada odgođeni za drugu polovicu 2026. godine kao odgovor na zabrinutost vezanu uz privatnost, no Discord i dalje namjerava uvesti sustav uz manje izmjene.

"Mnogi od vas su stekli dojam da ćemo od svih zahtijevati skeniranje lica i učitavanje osobnih dokumenata samo da biste koristili Discord. To se neće dogoditi, ali činjenica da toliko ljudi vjeruje u to govori nam da nismo uspjeli u svom najosnovnijem zadatku: jasno objasniti što radimo i zašto. To je naša krivica“, stoji u priopćenju Discorda.

Međutim, ono što Discord očito ne shvaća jest da korisnici uopće ne žele nikakve mjere provjere dobi na platformi, prvenstveno zbog sigurnosnih rizika koje one predstavljaju u slučaju povrede podataka na platformi.

Pokušaj sanacije štete

Ovo je drugi put da se Discord osvrće na kontroverznu odluku, no odgovor na kritike neće dobro sjesti korisnicima. Budući da tvrtka i dalje ustraje u svojim planovima provjere dobi, samo s odgodom, čini se kao da poručuju da će pričekati da se korisnici prestanu žaliti te da će onda svejedno implementirati promjene.

Kritike stižu i od konkurencije. Valour Software, tvrtka koja stoji iza alternativne aplikacije otvorenog koda, kritizirala je Discord zbog odgode.

"Sve ste shvatili krivo. Činjenica da i dalje nastavljate s bilo kojim dijelom toga i ne koristite svoje milijarde dolara rizičnog kapitala da se pravno borite za privatnost svojih korisnika dokaz je da vam je stalo samo do prikupljanja slatkih, vrijednih podataka o prepoznavanju lica“, kažu iz Valoura.

Iako je jasno da neće svi korisnici morati potvrditi dob putem prepoznavanja lica ili osobnog dokumenta, Discord navodi da može utvrditi tko je punoljetan putem "internog sustava koji radi na točnom određivanju vaše dobi", što nimalo ne umiruje one koji već strahuju za svoju privatnost.

Srećom, prekinuli su veze s tvrtkom Persona za svoj sustav verifikacije, budući da je ta platforma nedavno pretrpjela veliku povredu podataka, o čemu je izvijestio TechRadar. Ipak, čini se da je za Discord ovo premalo i prekasno, jer je šteta već učinjena onog trenutka kada su najavili planove verifikacije za korisnike diljem svijeta.