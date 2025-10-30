HT pokreće nacionalni program besplatnih edukacija o umjetnoj inteligenciji na hrvatskom jeziku

Hrvatski Telekom predstavio je nacionalni program besplatnih edukacija na hrvatskom jeziku o umjetnoj inteligenciji pod nazivom „AI ti to možeš“. Program je namijenjen svima, bez obzira na razinu znanja i iskustva u korištenju alata umjetne inteligencije, a s ciljem podizanja AI pismenosti u Hrvatskoj

Program se sastoji od raznovrsnih kratkih informativno-edukativnih videa s praktičnim savjetima za korištenje umjetne inteligencije te interaktivnih webinara prilagođenih tome ulazi li osoba tek u svijet umjetne inteligencije ili već ima određeno iskustvo i razinu znanja u korištenju AI alata.

Kako bi otkrio koji je profil AI korisnika te tako pronašao edukaciju za sebe svatko može ispuniti zabavan kviz „Koji si AI tip?“ te prema tome istraživati sadržaje koji ga zanimaju, odgovaraju njegovim potrebama i birati individualni tempo učenja.

U 12 informativno-edukativnih video epizoda poznati edukator Toni Milun kroz razne primjere pokazuje kako koristiti AI alate u svakodnevnom životu i poslu. Video sadržaji već su dostupni na „AI ti to možeš“ web stranici.

Onima koji žele naučiti više dostupni su interaktivni webinari, koje su HT-ovi stručnjaci za umjetnu inteligenciju razvili u suradnji s domaćom platformom za edukacije HalPet.

Od danas su otvorene i prijave za webinare, a prvi počinju 5. studenoga.

Teme prva tri webinara su: 'AI pod povećalom: sigurnost, granice i odgovorno korištenje', 'AI u svakodnevici – vaš pametni saveznik' te 'AI i radni dan – kako raditi brže i pametnije', a redovito će se dodavati novi.

„Umjetna inteligencija donosi najveću promjenu našeg vremena, mijenjajući način na koji učimo, radimo i živimo. No napredak ne dolazi sam od sebe, već ovisi o tome koliko smo spremni ulagati u znanje i ljude kojima će te tehnologije omogućiti stjecanje novih znanja, vještina i veću produktivnost na poslu. U Hrvatskom Telekomu smatramo kako tehnologija omogućava povezivanje i da mora biti inkluzivna, kako bi svi imali jednake prilike sudjelovati u digitalnom napretku. Upravo to želimo postići s „AI ti to možeš“ programom. Jer AI ne smije biti privilegija, već može i mora biti za svakoga“, istaknula je Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma, te je dodala kako gigabitne optičke i 5G infrastrukture, u koju je HT samo u prvoj polovici ove godine uložio više od 180 milijuna eura, a u proteklih pet godina više od 1,2 milijarde eura, te gotovo četvrtinu prihoda.

Vrijednost edukacijskih modula „AI ti to možeš“ koji uključuju sve webinare i edukativne sadržaje je 700 eura po osobi, ali HT ih omogućava besplatno svim građanima Hrvatske, čime uklanja jezične i financijske prepreke koje su do sada mnogima otežavale pristup učenju o umjetnoj inteligenciji.

Siniša Đuranović, član Uprave i glavni direktor za korporativne poslove

„Prije više od 20 godina prepoznali smo važnost internet revolucije. Danas prepoznajemo važnost AI revolucije, kojom će AI alati stvoriti nove prilike za sve i na jednak način. Počevši od dostupnosti znanja i vještina, preko kreiranja novih ideja i koncepata u privatnoj i poslovnoj sferi, pa do brige o sebi, zajednici i društvu. I zato sustavno ulažemo u inovativna rješenja i primjenu umjetne inteligencije koju smo već integrirali u brojna područja poslovanja, a istodobno implementiramo rješenja koja transformiraju poslovanje i naših poslovnih korisnika. Naš je cilj učiniti umjetnu inteligenciju dostupnom svima te pomoći građanima da razumiju, savladaju i u svakodnevnom životu, poslu i pri učenju sigurno koriste alate temeljene na umjetnoj inteligenciji. I zato s istraživanjem koje smo proveli, nismo samo identificirali stanje, već smo ponudili i konkretno rješenje u vidu „AI ti to možeš“. Ovim programom i ulaganjima u znanje i digitalne vještine gradimo budućnost u kojoj tehnologija služi svima i donosi konkretne koristi na svim razinama društva. Umjetna inteligencija mora biti inkluzivna, a mi osjećamo odgovornost da je učinimo inkluzivnim i dostupnim svima. I zato nacionalni program edukacije AI ti to možeš“, dodao je Siniša Đuranović, član Uprave i glavni direktor za korporativne poslove.

Nacionalno istraživanje

Osmišljavanju i pokretanju programa prethodilo je nacionalno istraživanje o stavovima i navikama korištenja alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji koje je HT proveo na reprezentativnom uzorku ispitanika u dobi od 16 do 65 godina, čime je dobiven uvid koliko građani uistinu koriste umjetnu inteligenciju, kako je doživljavaju te što ih potiče, a što sprječava u njezinu korištenju.

Na temelju dobivenih podataka među građanima Hrvatske su prepoznata četiri tipa korisnika umjetne inteligencije, od onih koji prema njoj imaju rezerve do onih koji je aktivno koriste i razumiju njezine mogućnosti: Oprezni promatrači (33%), Snalažljivi praktičari (28%), AI avanturisti (32%) i AI entuzijasti (7%). Uz njih, identificirana je i manja, vrlo napredna skupina nazvana AI gurui.

Tipovi AI korisnika Oprezni promatrači AI alate koriste rjeđe od jednom mjesečno ili ih uopće ne koriste. Uglavnom imaju neutralan stav, ne očekuju veliki utjecaj umjetne inteligencije na svoj život, a dio njih je doživljava i kao prijetnju. Snalažljivi praktičari AI koriste nekoliko puta mjesečno, najčešće za jednostavne upite i brže rješavanje svakodnevnih zadataka. Prema AI-ju imaju neutralan, ali oprezan stav – prepoznaju koristi, no još uvijek imaju dosta nepovjerenja. AI avanturisti znatiželjni su i vole istraživati mogućnosti umjetne inteligencije. Koriste AI alate od nekoliko puta mjesečno do nekoliko puta tjedno za zabavu, učenje i u poslu. Prema AI-ju imaju pozitivan stav, uz tek manju dozu opreza. AI entuzijasti su rani usvajači i napredni korisnici. AI alate koriste gotovo svakodnevno ili nekoliko puta tjedno, u poslu i privatno. Pozitivnog su stava i vide umjetnu inteligenciju kao izvor produktivnosti i napretka, ali i provjeravaju njezinu pouzdanost. AI gurui tehnološki su znalci koji ne samo da koriste, nego i razvijaju AI rješenja. Aktivno dijele znanje, oblikuju smjer razvoja i potiču druge na odgovornu i inovativnu primjenu umjetne inteligencije.

Istraživanje je pokazalo kako prevladava otvorenost prema AI-ju jer pozitivan stav prema umjetnoj inteligenciji ima 45% ispitanika, neutralan njih 40%, a negativan 15%. Najveći udio ispitanika (34%) koristi AI alate nekoliko puta mjesečno, dok ih petina (21%) to čini nekoliko puta tjedno, a 18% rjeđe od jednom mjesečno. Najmanje je onih koji alate koriste svakodnevno (12%).

Pritom 51% ispitanika očekuje kako će umjetna inteligencija u idućih pet godina imati značajan utjecaj na njihov život, a najviša su očekivanja vezana upravo uz primjenu u obrazovanju, edukacije i osobni razvoj (64%), što je iznad prosjeka korištenja.

Zanimljivo je kako 76% smatra da bi edukaciju o umjetnoj inteligenciji trebalo uvesti i u osnovne škole. Čak i među Opreznim promatračima dvije trećine njih (63%) podržava tu ideju, što pokazuje široko prepoznavanje važnosti ranog upoznavanja djece s umjetnom inteligencijom.

Program „AI ti to možeš“ dio je šireg nastojanja HT-a da potakne primjenu umjetne inteligencije u svakodnevnom životu. U suradnji s jednom od najinovativnijih AI kompanija na svijetu, Perplexity AI, HT je svim građanima u Hrvatskoj već omogućio besplatan pristup za Perplexity Pro kojeg danas koristi više od 2% stanovništva.

Suradnja je dodatno proširena zajedničkim razvojem Magenta AI, pametnog virtualnog asistenta integriranog u aplikaciju Moj Telekom, a 200 poslovnih korisnika već je uključeno u program Poslovni START koji se fokusira na povećanje produktivnosti i učinkovitosti kroz primjenu modernih i AI rješenja.