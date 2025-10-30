HT pokreće nacionalni program besplatnih edukacija o umjetnoj inteligenciji na hrvatskom jeziku

Hrvatski Telekom predstavio je nacionalni program besplatnih edukacija na hrvatskom jeziku o umjetnoj inteligenciji pod nazivom „AI ti to možeš“. Program je namijenjen svima, bez obzira na razinu znanja i iskustva u korištenju alata umjetne inteligencije, a s ciljem podizanja AI pismenosti u Hrvatskoj

Bug.hr četvrtak, 30. listopada 2025. u 14:18
Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma
Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma

Program se sastoji od raznovrsnih kratkih informativno-edukativnih videa s praktičnim savjetima za korištenje umjetne inteligencije te interaktivnih webinara prilagođenih tome ulazi li osoba tek u svijet umjetne inteligencije ili već ima određeno iskustvo i razinu znanja u korištenju AI alata.

Kako bi otkrio koji je profil AI korisnika te tako pronašao edukaciju za sebe svatko može ispuniti zabavan kviz „Koji si AI tip?“ te prema tome istraživati sadržaje koji ga zanimaju, odgovaraju njegovim potrebama i birati individualni  tempo učenja.

U 12 informativno-edukativnih video epizoda poznati edukator Toni Milun kroz razne primjere pokazuje kako koristiti AI alate u svakodnevnom životu i poslu. Video sadržaji već su dostupni na „AI ti to možeš“ web stranici.

Onima koji žele naučiti više dostupni su interaktivni webinari, koje su HT-ovi stručnjaci za umjetnu inteligenciju razvili u suradnji s domaćom platformom za edukacije HalPet.

Od danas su otvorene i prijave za webinare, a prvi počinju 5. studenoga.

Teme prva tri webinara su: 'AI pod povećalom: sigurnost, granice i odgovorno korištenje', 'AI u svakodnevici – vaš pametni saveznik' te 'AI i radni dan – kako raditi brže i pametnije', a redovito će se dodavati novi.

„Umjetna inteligencija donosi najveću promjenu našeg vremena, mijenjajući način na koji učimo, radimo i živimo. No napredak ne dolazi sam od sebe, već ovisi o tome koliko smo spremni ulagati u znanje i ljude kojima će te tehnologije omogućiti stjecanje novih znanja, vještina i veću produktivnost na poslu. U Hrvatskom Telekomu smatramo kako tehnologija omogućava povezivanje i da mora biti inkluzivna, kako bi svi imali jednake prilike sudjelovati u digitalnom napretku. Upravo to želimo postići s „AI ti to možeš“ programom. Jer AI ne smije biti privilegija, već može i mora biti za svakoga“, istaknula je Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma, te je dodala kako gigabitne optičke i 5G infrastrukture, u koju je HT samo u prvoj polovici ove godine uložio više od 180 milijuna eura, a u proteklih pet godina više od 1,2 milijarde eura, te gotovo četvrtinu prihoda.

Vrijednost edukacijskih modula „AI ti to možeš“ koji uključuju sve webinare i edukativne sadržaje je 700 eura po osobi, ali HT ih omogućava besplatno svim građanima Hrvatske, čime uklanja jezične i financijske prepreke koje su do sada mnogima otežavale pristup učenju o umjetnoj inteligenciji.

Siniša Đuranović, član Uprave i glavni direktor za korporativne poslove
Siniša Đuranović, član Uprave i glavni direktor za korporativne poslove

„Prije više od 20 godina prepoznali smo važnost internet revolucije. Danas prepoznajemo važnost AI revolucije, kojom će AI alati stvoriti nove prilike za sve i na jednak način. Počevši od dostupnosti znanja i vještina, preko kreiranja novih ideja i koncepata u privatnoj i poslovnoj sferi, pa do brige o sebi, zajednici i društvu. I zato sustavno ulažemo u  inovativna rješenja i primjenu umjetne inteligencije koju smo već integrirali u brojna područja poslovanja, a istodobno implementiramo rješenja koja transformiraju poslovanje i naših poslovnih korisnika. Naš je cilj učiniti umjetnu inteligenciju dostupnom svima te pomoći građanima da razumiju, savladaju i u svakodnevnom životu, poslu i pri učenju sigurno koriste alate temeljene na umjetnoj inteligenciji. I zato s istraživanjem koje smo proveli, nismo samo identificirali stanje, već smo ponudili i konkretno rješenje u vidu „AI ti to možeš“. Ovim programom i ulaganjima u znanje i digitalne vještine gradimo budućnost u kojoj tehnologija služi svima i donosi konkretne koristi na svim razinama društva. Umjetna inteligencija mora biti inkluzivna, a mi osjećamo odgovornost da je učinimo inkluzivnim i dostupnim svima. I zato nacionalni program edukacije AI ti to možeš“, dodao je Siniša Đuranović, član Uprave i glavni direktor za korporativne poslove.

Nacionalno istraživanje

Osmišljavanju i pokretanju programa prethodilo je nacionalno istraživanje o stavovima i navikama korištenja alata temeljenih na umjetnoj inteligenciji koje je HT proveo na reprezentativnom uzorku ispitanika u dobi od 16 do 65 godina, čime je dobiven uvid koliko građani uistinu koriste umjetnu inteligenciju, kako je doživljavaju te što ih potiče, a što sprječava u njezinu korištenju.

Na temelju dobivenih podataka među građanima Hrvatske su prepoznata četiri tipa korisnika umjetne inteligencije, od onih koji prema njoj imaju rezerve do onih koji je aktivno koriste i razumiju njezine mogućnosti: Oprezni promatrači (33%), Snalažljivi praktičari (28%), AI avanturisti (32%) i AI entuzijasti (7%). Uz njih, identificirana je i manja, vrlo napredna skupina nazvana AI gurui.

Istraživanje je pokazalo kako prevladava otvorenost prema AI-ju jer pozitivan stav prema umjetnoj inteligenciji ima 45% ispitanika, neutralan njih 40%, a negativan 15%. Najveći udio ispitanika (34%) koristi AI alate nekoliko puta mjesečno, dok ih petina (21%) to čini nekoliko puta tjedno, a 18% rjeđe od jednom mjesečno. Najmanje je onih koji alate koriste svakodnevno (12%).

Pritom 51% ispitanika očekuje kako će umjetna inteligencija u idućih pet godina imati značajan utjecaj na njihov život, a najviša su očekivanja vezana upravo uz primjenu u obrazovanju, edukacije i osobni razvoj (64%), što je iznad prosjeka korištenja.

Zanimljivo je kako 76% smatra da bi edukaciju o umjetnoj inteligenciji trebalo uvesti i u osnovne škole. Čak i među Opreznim promatračima dvije trećine njih (63%) podržava tu ideju, što pokazuje široko prepoznavanje važnosti ranog upoznavanja djece s umjetnom inteligencijom.

Program „AI ti to možeš“ dio je šireg nastojanja HT-a da potakne primjenu umjetne inteligencije u svakodnevnom životu. U suradnji s jednom od najinovativnijih AI kompanija na svijetu, Perplexity AI, HT je svim građanima u Hrvatskoj već omogućio besplatan pristup za Perplexity Pro kojeg danas koristi više od 2% stanovništva.

Suradnja je dodatno proširena zajedničkim razvojem Magenta AI, pametnog virtualnog asistenta integriranog u aplikaciju Moj Telekom, a 200 poslovnih korisnika već je uključeno u program Poslovni START koji se fokusira na povećanje produktivnosti i učinkovitosti kroz primjenu modernih i AI rješenja.

 

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi