Otvorene prijave za besplatni dvogodišnji STEM program za djecu korisnike socijalne skrbi

Besplatni dvogodišnji STEM program Udruge Bioteka za djecu od 7 do 11 godina iz sustava socijalne skrbi nudi 80 sati radionica iz znanosti i tehnologije, uz mentorstvo stručnjaka i poseban naglasak na uključivanje djevojčica

Udruga Bioteka pokreće besplatni dvogodišnji STEM edukacijski program namijenjen djeci u dobi od 7 do 11 godina koja su korisnici sustava socijalne skrbi. Programom je osigurano sudjelovanje za 30 djece iz Zagreba i okolice, a prijave su otvorene do 10. rujna 2025.

Kroz 80 sati strukturirane edukacije djeca će imati priliku istraživati svijet znanosti i tehnologije, razvijati svoje talente i učiti kroz praktične radionice. Program uključuje teme iz biologije, kemije, fizike, informatike, inženjerstva i tehnologije, a djeca će raditi s mentorima i stručnjacima iz akademskog, poslovnog i civilnog sektora.

Poseban naglasak stavljen je na uključivanje djevojčica – najmanje 50 % sudionica bit će djevojčice – s ciljem smanjenja rodnog jaza u STEM području koji se oblikuje još u ranoj dobi. Program time ne donosi samo znanje, već gradi temelje pravednijeg i inkluzivnijeg društva.

„Vjerujemo da kvalitetno obrazovanje ne smije biti privilegija, već pravo. Naš je cilj osigurati da motivirana djeca iz socioekonomski ranjivih obitelji dobiju priliku ostvariti svoj puni potencijal. Ova djeca su budući inovatori, znanstvenice i inženjeri, a mi im želimo pružiti priliku koja će otvoriti vrata znanja i nadamo se, sretnijoj i boljoj budućnosti,“ istaknula je Kristina Duvnjak iz udruge Bioteka.

Projekt se provodi uz podršku donatora i partnera te predstavlja važan korak prema jednakim obrazovnim prilikama za svu djecu.

Roditelji i staratelji djece korisnika sustava socijalne skrbi mogu se detaljnije informirati i prijaviti djecu putem online obrasca na web stranici udruge Bioteka: https://udruga.bioteka.hr/hr/prilike-za-talente-otvaramo-prijave-za-30-djece-iz-socijalno-ugrozenih-obitelji/