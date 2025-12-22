Krajem prošlog tjedna krenula je velika zimska rasprodaja na Steamu

Steam je, kao i svake godine, organizirao veliku zimsku rasprodaju koja traje do 5. siječnja, tijekom koje možete ugrabiti stotine naslova uz veće ili manje popuste

Damir Radešić ponedjeljak, 22. prosinca 2025. u 12:23

Steam tijekom godine organizira niz tematskih i četiri velike rasprodaje, od kojih je zimska najpopularnija. Ne toliko zbog nekih ekskluzivnih popusta, već zbog predblagdanske potrošačke groznice i činjenice da je igračima najlakše pokloniti igre koje imaju na listama želja.

Ovogodišnji Steam Winter Sale 2025 traje do 5. siječnja i, kao i svake godine, tijekom ovog događaja moguće je zarađivati karte jednostavnim pregledom ponude koju je Steam na temelju vaših aktivnosti priredio. Uz to, tijekom zimske rasprodaje otvoreno je glasovanje za najbolje igre u raznim kategorijama prema nominacijama koje su prije par tjedana sakupile najviše glasova, a pobjednici će biti objavljeni nakon 3. siječnja, kada se glasovanje zatvara.

Što se tiče same ponude, odmah nam je za oko zapeo Assassin’s Creed Shadows, ovogodišnje izdanje popularnog serijala koje je pokupilo odlične ocjene, a tijekom rasprodaje možete ga nabaviti uz 50 posto popusta, odnosno za 34,99 eura.

Novim igrama koje su već na popustu tu nije kraj, jer se, primjerice, Battlefield 6 nudi za 48,99 eura, hvaljeni Clair Obscur: Expedition 33 za 39,99 eura, dok je EA Sports FC 26 snižen za čak 60 posto, odnosno platit ćete ga samo 27,99 eura. U svakom slučaju, posjetite Steam, glasujte za svoje favorite i prelistajte katalog kako biste upotpunili svoje kolekcije.



