Steam je pokrenuo Black Friday rasprodaju, prvu takvu otkako platforma postoji

Po prvi put u svojoj višegodišnjoj povijesti, Valve je organizirao rasprodaju povodom Black Fridaya koja traje tjedan dana, a razlog je više nego opravdan

Kako smo svojevremeno pisali, Steam je ove godine uranio s jesenskom rasprodajom koja je krenula krajem rujna i trajala do 6. listopada. Njihova odluka je imala smisla, jer je primjerice prošle godine razmak između jesenske i zimske rasprodaje bio samo desetak dana i jednostavno su bile preblizu jedna drugoj.

Doduše, ove je godine to stvorilo poveću rupu kojoj je Valve doskočio trenutno aktivnim Black Friday popustima koji će biti na snazi do idućeg ponedjeljka, 1. prosinca, a nije zgorega spomenuti kako je ovo prvi takav događaj u Steamovoj višegodišnjoj povijesti.

Ova je rasprodaja, dakako, manja i nema popratnih aktivnosti poput sakupljanja bodova ili karata, no sniženja na određene igre su više nego solidna. Primjerice, odličnog Astroneera moguće je nabaviti za samo 8,99 eura, dok je zombijevski survival State of Decay u svojoj Juggernaut verziji dostupan uz 75 posto popusta, odnosno za 7,49 eura.

Ponudu popunjavaju i neki svježi naslovi, pa se Dying Light: The Beast nudi uz 25 posto popusta, dok je cijena aktualnih hitova kao što su Escape From Tarkov i Battlefield 6 snižena za 15 posto, odnosno nekih desetak eura. Nije mnogo, ali čovjeka veseli.

Osim Black Friday sniženja, na Steamu su pokrenute nominacije za ovogodišnji izbor Steam Awards. Kategorije su prepoznatljive: od klasičnog izbora za najbolju igru godine, VR igru godine i najbolju igru na Steam Decku, do kategorija u kojima igrači mogu predložiti vlastite omiljene naslove poput najboljih kooperativnih igara, grafički najprivlačnijih ili onih koje su odlične, ali su u njima očajno loši. Razlog više da ovih dana posjetite Steam.