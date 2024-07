Googleove emisije stakleničkih plinova porasle za 48% u pet godina

Iako Google pokreće ekološke inicijative, u nastojanju da postane ugljično neutralan, s druge strane ulaže i u podatkovne centre te umjetnu inteligenciju, a to ima potpuno suprotan učinak

Google je ovoga tjedna objavio dva povezana priopćenja, u kojima vidimo koliko je zapravo velik ekološki izazov pred njima, žele li zaista do 2030. godine postati neto ugljično neutralna kompanija. Prva vijest bavila se velikim ulaganjem u solarnu energiju na Tajvanu, gdje će dodatni dio energije za njihove podatkovne centre dolaziti iz obnovljivih izvora. No, druga objava ističe i negativnu stranu poslovanja internetskog diva – u svojem izvješću o utjecaju na okoliš navode da su im emisije stakleničkih plinova od 2019. do 2023. godine porasle za čak 48%.

AI je "krivac"…

Očekivano, taj porast dolazi iz sve većih potreba za električnom energijom u podatkovnim centrima, kako za zadovoljavanje rastućih potreba za pohranom podataka u oblaku, tako i zbog procesiranja upita u sustavima umjetne inteligencije. Daljnja integracija AI-ja u sve proizvode i usluge, priznaju, predstavlja dodatni izazov u održavanju emisija pod kontrolom.

Samo u 2023. godini rast potrošnje energije u podatkovnim centrima bio je, naime, 17%, a njihovi podatkovni centri trenutačno nose oko 10% prometa u svim podatkovnim centrima na svijetu. No, pohvalili su se da je prosjek koeficijenta energetske efikasnosti u tim centrima (PUE) samo 1,10, u usporedbi s globalnim prosjekom od 1,58.

Dugoročni cilj, pak, ostaje isti – do 2030. godine Google namjerava svu energiju za svoj rad dobivati iz obnovljivih izvora. Trenutačno se udio "zelene" energije kreće oko 64% unatoč rastu potreba, a napori za povećanje tog udjela, vidjeli smo i nedavno, nastavljaju se. No, prije ispunjenja cilja od 100% obnovljive energije, kratkoročno bi se situacija s emisijama mogla i pogoršati, jer je još uvijek teško predvidjeti kakav će točno utjecaj imati uključivanje AI modela u brojne proizvode i usluge.

…AI će i pomoći

U Googleu kažu i da umjetnu inteligenciju koriste za prilagodbu svojih sustava te unaprjeđenje klimatski odgovornog poslovanja. Smatraju da AI može u tome pomoći svojim mogućnostima predviđanja, optimizacije i procesiranja informacija, povećanjem produktivnosti i boljim dizajniranjem novih sustava.

Stoga kompanija koristi napredne modele umjetne inteligencije kojima, primjerice, ispituju mogućnosti smanjenja vlastite potrošnje energije, pokušavaju predvidjeti ekstremne vremenske događaje, optimizirati potrošnju energije u kućanstvima, rade na dekarbonizaciji elektroenergetske mreže i sličnim projektima.