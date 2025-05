S Windowsa 10 na Linux zbog pet ključnih prednosti

S druge strane, Microsoft nastavlja promovirati Windows 11 kao sigurniji i moderniji OS, uz napomenu da korisnici mogu kupiti produženu podršku za Windows 10 do 2028. godine. Međutim, to predstavlja dodatni financijski teret za kućanstva i male tvrtke. Endof10.org tako postaje središnje mjesto okupljanja za sve one koji žele produžiti životni vijek svojih računala i time doprinijeti održivijem IT ekosustavu.