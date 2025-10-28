Guterres uoči samita Cop30: Probijanje granice zatopljenja od 1,5°C je neizbježno

Glavni tajnik UN-a António Guterres uoči nadolazeće klimatske konferencije upozorio je da je probijanje cilja Pariškog sporazuma sada "neizbježno" te pozvao na hitan zaokret kako bi se izbjegle katastrofe

Sandro Vrbanus utorak, 28. listopada 2025. u 12:17

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda António Guterres upozorio je da čovječanstvo nije uspjelo ograničiti globalno zagrijavanje na 1,5°C te da mora "odmah promijeniti smjer". U intervjuu uoči klimatskog summita Cop30, koji će se održati sljedećeg mjeseca, Guterres je priznao da je sada "neizbježno" da će čovječanstvo premašiti cilj postavljen Pariškim klimatskim sporazumom, što će imati "razorne posljedice" za svijet.

Prioriteti samita Cop30

Pozvao je tim povodom svjetske lidere, koji će se sljedećega mjeseca okupiti u brazilskom gradu Belému, da shvate da odgađanje smanjenje emisija donosi veću opasnost od prelaska katastrofalnih "točaka prekretnica" u Amazoni, na Arktiku i u oceanima. "Priznajmo naš neuspjeh", izjavio je Guterres i naglasio: "Istina je da nismo uspjeli izbjeći prekoračenje iznad 1,5°C u sljedećih nekoliko godina. A prelazak iznad 1,5°C ima razorne posljedice."

Naglasio je da je prioritet na Cop30 promijeniti smjer. "Apsolutno je nužno promijeniti kurs kako bismo osigurali da je prekoračenje što kraće i što nižeg intenziteta, kako bi se izbjegle prekretnice poput Amazone", rekao je. Dodao je da "ne želimo vidjeti Amazonu kao savanu", ali da je to stvaran rizik ako se smjer ne promijeni i ako se ne dogodi dramatično smanjenje emisija što je prije moguće.

Još ima nade

Posljednjih deset godina bile su najtoplije u zabilježenoj povijesti mjerenja. Unatoč znanstvenoj zabrinutosti zbog brzine porasta globalnih temperatura uzrokovanih izgaranjem fosilnih goriva, glavni tajnik UN-a smatra da su obveze koje su preuzele vlade diljem svijeta nedovoljno ambiciozne.

Manje od trećine svjetskih nacija (njih 62 od 197) predalo je svoje službene klimatske akcijske planove. SAD je pod vodstvom Trumpa u potpunosti napustio proces i ne čini gotovo ništa na tom planu, Europa je obećala mnogo, ali dosad to nije ispunila, dok Kina, kao najveći svjetski generator emisija, nije na sebe niti preuzela dovoljno ambiciozne ciljeve. Guterres je pojasnio da nedostatak ambicija znači da će cilj iz Pariza od 1,5°C biti premašen, barem privremeno.

Ipak, on još nije odustao od cilja, kazavši kako bi još uvijek moglo biti moguće privremeno premašiti granicu, a zatim spustiti temperature na vrijeme kako bi se vratile na 1,5°C do kraja stoljeća. No, to bi zahtijevalo promjenu smjera na Cop30 i nakon njega. Također je pozvao vlade da rebalansiraju zastupljenost na Cop sastancima, tražeći da organizacije civilnog društva, posebno autohtone zajednice, imaju veću prisutnost i utjecaj od ljudi koje plaćaju korporacije.

Globalni klimatski samit Cop30 održava se u Belému, u amazonskoj regiji Brazila, od 10. do 21. studenoga. Organizatori kažu da glavni izazovi konferencije uključuju usklađivanje obveza razvijenih i zemalja u razvoju u vezi s financiranjem borbe protiv klimatskih promjena, osiguravanje da su ciljevi smanjenja emisija kompatibilni s klimatskom znanošću i suočavanje sa socioekonomskim utjecajima klimatskih promjena na ranjivo stanovništvo.

