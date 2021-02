Objavljeni detalji Muskovog 100 milijuna dolara vrijednog natječaja za hvatanje CO2

Natječaj u kojem se traži najbolje rješenje za izdvajanje ugljika iz zraka metodom "hvatanja" CO 2 objavljen je putem zaklade XPrize. Financira ga, kako je to nedavno bio i najavio, Elon Musk, osobno i kroz svoju humanitarnu zakladu, a ukupni nagradni fond je obećanih 100 milijuna dolara. Sada smo doznali i kako će natječaj funkcionirati te što je potrebno za pobjedu na njemu.

Ne zaustave li se sadašnji trendovi zagađenja i ispuštanja CO 2 u atmosferu, globalna bi temperatura do 2100. godine mogla u prosjeku porasti za 6°C, što bi bilo katastrofalnu za prirodu i našu civilizaciju. Stoga je potrebno ne samo postupno smanjivati emisije stakleničkih plinova, nego početi i s njegovim uklanjanjem iz zraka – stoji u opisu ovog natječaja.

Izdvojite gigatone ugljika i skladištite ga 100 godina

Znanstvenici koje citiraju procijenili su da bi do 2030. godine iz atmosfere trebalo uklanjati 6 gigatona ugljikovog dioksida godišnje, a do 2050. godine to bi trebalo povećati na 10 gigatona godišnje – sve kako bi se izbjegle najteže posljedice klimatskih promjena.

XPrize stoga pokreće natječaj u trajanju od četiri godine, te pozivaju inovatore iz cijelog svijeta da na njega prijave svoja rješenja za izdvajanje ugljikovog dioksida izravno iz atmosfere ili oceana. Rješenja se trebaju bazirati na gigatonskim količinama te ponuditi rješenje za trajno skladištenje CO 2 na način koji nije štetan za okoliš.

Ponuđena rješenja ocjenjivat će se po kriterijima količine uklonjenog ugljikovog dioksida, analizi životnog ciklusa tog procesa, energetskoj efikasnosti, površini koju zauzimaju te mogućnostima izdvajanja CO 2 . Svako rješenje koje je u svojoj prirodi ugljično negativno bit će prihvaćeno.

Svako rješenje koje je u svojoj prirodi ugljično negativno bit će prihvaćeno. Prijavljeni projekti morat će pokazati da njihova rješenja mogu izdvajati najmanje tonu ugljika dnevno, mogućnosti povećanja do gigatonskih razina, te mogućnost pohrane izdvojenog ugljika na najmanje 100 godina.

50 milijuna dolara za najbolje rješenje

Natječaj će biti otvoren od Dana planeta Zemlje, 22. travnja ove godine, do istog datuma 2025. godine.

Nakon prvih 18 mjeseci žiri će odabrati 15 timova i podijeliti im po milijun dolara, a za najboljih 25 studenata iz tih timova bit će osigurano i po 200.000 dolara u školarinama. Na kraju natječaja pobjednik će za svoj projekt dobiti 50 milijuna dolara. Kratkih rukava neće ostati niti drugo- i trećeplasirani, za njih će biti namijenjeno preostalih 20, odnosno 10 milijuna dolara iz nagradnog fonda.