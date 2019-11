Razina stakleničkih plinova u atmosferi ponovno rekordna

Koncentracija stakleničkih plinova u Zemljinoj atmosferi ponovno je dosegla rekordne razine, objavila je u ponedjeljak Svjetska meteorološka organizacija. Nastavak je to dugoročnog trenda koji ima značajan utjecaj na klimu našeg planeta, podizanje globalnih temperatura, sve ekstremnije vremenske uvjete, podizanje razina mora i izazivanje poremećaja u ekosustavima na tlu i u moru.

Prema podacima koji su upravo objavljeni globalna razina ugljičnog dioksida tijekom 2018. godine dosegla je 407,8 dijelova na milijun. Godinu ranije bila je 405,5 ppm, a rast u 201u. u odnosu na 2017. godinu sličan je onome kakav je bio iz u 2017. u odnosu na 2016. godinu – viši od desetogodišnjeg prosjeka.

Poboljšanje nije na vidiku

Osim koncentracije CO 2 natprosječno su porasle i razine metana i dušikovog (I) oksida. Od 1990. godine učinak stakleničkih plinova na klimu porastao je za čak 43%. 80% ovog porasta dolazi izravno od emisij3 CO 2 , a usporavanje rasta nije na vidiku. Uzevši u obzir kontinuirani rast jasno je da će teško doći do smanjenja razine stakleničkih plinova u atmosferi, čak i uz sve obveze koje su preuzele zemlje potpisnice Pariškog klimatskog sporazuma.