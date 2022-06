Umjesto dizela, berlinske vlakove pogonit će lokomotive na vodik

Siemens Mobility isporučit će sedam vlakova pogonjenih vodikom koji će prometovati prugama u regiji Berlin-Brandenburg i tako zamijeniti postojeće dizelaše, objavljeno je početkom tjedna.

Vlakovi Mireo Plus H bit će opremljeni pogonskim sustavima na gorivne ćelije i litij-ionskim baterijama. Siemens će također biti odgovoran za servis, održavanje i rezervne dijelove, uz mogućnost stalnog daljnjeg razvoja i prilagodbe. Vlakovi bi trebali biti isporučeni u jesen 2024. i potom spremni za puštanje u promet do kraja godine.

Korištenje vlakova na vodik dio je pilot projekta koji financiraju njemačka savezna vlada te pokrajine Berlin i Brandenburg. Projekt je usmjeren na postavljanje regionalne, održive vodikove infrastrukture koja uključuje i hibridnu elektranu i sustav spremnika.

Vučna snaga od 1,7 MW može osigurati ubrzanje do 1,1 m/s2 i najveću brzinu od 160 km/h

Svi vlakovi bit će pokretani isključivo zelenom, odnosno regenerativnom i regionalno proizvedenom energijom. Prelaskom s dizela na vodik, Heidekrautbahn će smanjiti svoje godišnje emisije CO2 za oko tri milijuna kilograma i uštedjeti 1,1 milijun litara dizela.

Mireo Plus H je vodikov vlak druge generacije čija vučna snaga od 1,7 MW može osigurati ubrzanje do 1,1 m/s2 i najveću brzinu od 160 kilometara na sat. Uz to, vlak se može napuniti gorivom za samo 15 minuta, a Siemens kaže da ima najniže troškove životnog ciklusa na tržištu.

Ovo nisu prvi vlakovi na vodik u Njemačkoj. Dva iLint vlaka proizvedena u Alstomu prometovala su u redovnom putničkom prometu između 2018. i 2020. na sjeveru zemlje i prevalili su više od 180.000 kilometara. Tvrtka je dosad prodala 41 vlak za zamjenu postojećih dizelskih lokomotiva.