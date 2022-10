UN: trenutačno ne postoji šansa da zaustavimo globalno zatopljenje ispod 1,5°C

Program za okoliš Ujedinjenih naroda (UNEP) izradio je studiju Emissions Gap Report 2022, koja ističe potrebne aktivnosti za zaustavljanje klimatskih promjena i posljedičnog globalnog zatopljenja. Ovoga tjedna objavljeno izvješće jasno pokazuje da međunarodna zajednica nije učinila dovoljno, niti postoje propisi koji bi u tome pomogli, kako bi se ostvario cilj Pariškog klimatskog sporazuma – zaustavljanje globalnog zatopljenja na najviše 1,5°C u usporedbi s predindustrijskim razdobljem.

Trenutačne politike i aktivnosti potpisnica ovog sporazuma, koje čine veliku većinu svijeta, nisu dovoljni da bi se taj cilj ostvario. Primjerice, na lanjskom klimatskom samitu COP26 u Glasgowu zemlje su se obvezale na različite aktivnosti za očuvanje okoliša i zaustavljanje klimatskih promjena. Sve to donijet će tek oko 1% smanjenja emisija stakleničkih plinova do 2030. godine, a projekcije pokazuju kako bi ih trebalo smanjiti za čak 45%, da bi se ostvario cilj Pariškog sporazuma.

Nema više vremena za postupne promjene

"Ovo izvješće u hladnim znanstvenim terminima govori nam ono što nam priroda govori na svoj način cijele godine, kroz smrtonosne poplave, oluje i požare: moramo prestati puniti atmosferu stakleničkim plinovima, i to moramo učiniti vrlo brzo", poručuje Inger Andersen, izvršni direktor UNEP-a. "Imali smo priliku za postupne promjene, no to je vrijeme prošlo", dodaje.

Nepostojanje značajnog napretka u očuvanju okoliša dovodi svijet u situaciju u kojoj će se Zemlja prosječno zagrijati za 2,8°C do kraja stoljeća, a tek idealni, najbolji mogući, scenarij, postavio bi globalno zatopljenje na oko 1,8°C.

Želimo li izbjeći katastrofu, moramo djelovati odmah i snažno, kaže UNEP

Želimo li zaista ispoštovati ciljeve dogovorene u Parizu, svijet bi morao u narednih osam godina smanjiti emisije stakleničkih plinova u količinama bez presedana, upozorava UNEP, tj. za oko 45% na globalnoj razini. To zahtijeva ogromnu i brzu sustavnu transformaciju svih sektora. Čak i ako ne uspijemo u potpunosti, ako se barem približimo tom cilju, bit će to značajno, jer je svaki djelić stupnja bitan za ranjive zajednice, vrste i ekosustave, kao i za svakog od nas – vrlo ozbiljno upozorava ova agencija.

Najave za COP27

Reforme se moraju provesti u sektorima energetike, industrije, transporta, građevine, prehrambenoj industriji, a sve to mora pratiti i transformacija financijskog sustava, koji bi trebao poticati ekološko poslovanje i omogućiti da se porezima, regulativom, olakšicama i subvencijama potiče klimatsko odgovorno ponašanje.

"Jurimo prema globalnoj katastrofi. Raskorak u politikama i ciljevima moramo zatvoriti, počevši već od samita COP27 u Egiptu", poručio je glavni tajnik UN-a António Guterres te istaknuo glavne zaključke ovog izvješća: Moramo prekinuti našu ovisnost o fosilnim gorivima, ograničiti izgradnju nove infrastrukture za fosilna goriva i obilato ulagati u obnovljive izvore energije. "Svijet više ne može trpiti greenwashing, lažne akcije i prekasne akcije", zaključio je. COP27 odražava se u Sharm El Sheikhu od 6. do 18. studenoga.