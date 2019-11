Musk predstavio Teslin Cybertruck kakav nitko nije očekivao

Na temelju jedne "teaser" fotografije mnogi su maštali o tome kakav to futuristički kamionet Tesla priprema, no sve je iznenadilo kada je predstavljeno ovo "oklopno vozilo"

Tijekom prošle noći u Los Angelesu je održana prezentacija novog Teslinog električnog kamioneta nazvanoga Cybertruck. Kada je Elon Musk najavljivao da je dizajn ovog vozila drugačiji od svega što smo vidjeli do sada i sasvim različit od koncepata koji su kružili Internetom, uspješno nas je zainteresirao za novi kamionet. Kada smo ga, pak vidjeli, bio je to jedan sasvim drugi osjećaj…

Kako bismo najbolje opisali reakcije javnosti na izgled Cybertrucka, parafrazirat ćemo jednog regionalnog književnika i kantautora: Oko Cybertrucka mišljenja su podijeljena. Svi misle da je užasno ružan, jedino Musk misli da nije.

Nobody *expects* the Cybertruck pic.twitter.com/khhYNFaVKs — Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2019

Oklopno vozilo iz Tesle

Krenimo, dakle, s izgledom. Geometrijske linije i sasvim neobičan izgleda zaista djeluju kao da je kamionet ispao iz originalnog Blade Runnera ili nekog davnog doba Gotham Cityja. Dimenzijama je sličan standardnim američkim pickupima poput Forda F-150, ali tu svaka druga sličnost prestaje. Cybertruck ima ojačanu karoseriju i stakla (koja su na prezentaciji u antiklimaksu ipak popustila), pa više sliči na vojni oklopnjak nego na cestovno vozilo.

Pogone ga jedan, dva ili tri motora (ovisno o opciji) koji će ga od nule do 100 km/h pogurati za, u najsnažnijoj verziji, samo 2,9 sekundi. Baterije bi trebale osigurati od 400 do čak 800 kilometara autonomije. U kamionetu se može prevoziti do 6 putnika, a ukupni teret koji može povući je oko 6.300 kg. Vanjski tovarni prostor mjeri 2.800 litara, a moguće ga je pretvoriti u, primjerice, kamp kućicu.

Kako bi bio i pravo terensko vozilo, od tla mu je podnica udaljena i do 40 centimetara, najviši kut prilaza preprekama sprijeda je deklariran na 35°, a straga na 28°. Od posebnih dodataka bit će tu utičnice s 110 ili 220 volti, ugrađeni kompresor zraka, autopilot, i dakako kompatibilnost s Teslinom mrežom superpunjača.

Kad je riječ o cijeni, znamo da sve što Musk najavi treba uzeti s dozom rezerve. Početna je najavljena cijena Cybertrucka postavljena na "samo" 39.900 američkih dolara za inačicu s jednim motorom. Ona s dvostrukim koštat će 49.900, a s trostrukim pogonom 69.900 dolara. Naravno, ako se nešto u međuvremenu ne promijeni.

Prednarudžbe su otvorene već sada, predujam iznosi samo 100 dolara, a proizvodnja modela s jednim i dva motora bi trebala početi krajem 2021. godine. Najsnažniji model u serijsku će proizvodnju godinu dana nakon toga.