Predstavljen Teslin Model Y, u prodaju stiže tijekom jeseni 2020.

Noćas je u dizajnerskom studiju Tesle u Los Angelesu održano predstavljanje Modela Y, kojim je Elon Musk kompletirao ponudu automobila svoje kompanije. Novi Model Y gradski je SUV koji izgledom najviše podsjeća na popularni Model 3, a u izvedbi je, kaže Musk, kombinacija sportskog automobila i monovolumena – pa će imati brzinu i vozne karakteristike prvog, a funkcionalnost drugog.

Unutar Modela Y moći će se smjestiti sedam osoba, prtljažni prostor bit će mu čak 1,9 m3, a uz sve to bit će tu i opcija panoramskog krova. Unutrašnjost je također "posuđena" iz Modela 3 pa se u kokpitu ne nalazi gotovo ništa osim upravljača i velikog, 15-inčnog infotainment zaslona.

Kad je riječ o cijenama, iz Tesle su održali nedavno obećanje pa je Model Y zaista oko 10% skuplji od Modela 3. Standardna verzija kreće od 39.000 dolara, ona s produljenim dosegom koštat će 47.000 dolara, dok će za verzije s dva motora te najveću snagu i ubrzanje biti potrebno izdvojiti 51, odnosno 60 tisuća zelenih novčanica.

Ubrzanja do 100 km/h deklarirana su na najmanje 3,5 sekundi kod Performance verzije, a autonomija s jednim punjenjem baterija varira od 370 do 480 kilometara. Musk obećava da će tri skuplje inačice Modela Y u prodaju biti puštene tijekom jeseni sljedeće godine, dok će najjeftinija po običaju stići nešto kasnije – to bi se trebalo dogoditi u proljeće 2021.

Prednarudžbe su otvorene, uz plaćanje pologa od 2.500 dolara. Retrovizori su ipak dio standardne opreme.