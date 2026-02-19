Microsoft prije roka ostvario cilj od 100% obnovljive energije u globalnoj potrošnji struje

Kompanija je objavila postizanje energetskog cilja u korištenju obnovljivih izvora energije za pokrivanje cijele svoje globalne potrošnje kao ključni korak prema negativnim emisijama ugljika do 2030. godine

Microsoft je objavio da je uspješno uskladio 100% svoje godišnje globalne potrošnje električne energije s obnovljivim izvorima energije. To postignuće predstavlja ključnu prekretnicu u sklopu njihovog ambicioznog plana iz 2020. godine, kojim su se obvezali postati ugljično negativnom kompanijom do 2030. godine. Postizanje ovog cilja već 2025. godine, prije roka, ubrzava rad na razvoju partnerstava i tehnologija potrebnih za širu energetsku održivost, kažu iz Microsofta.

Desetljeće strateških ulaganja

Put prema ovom rezultatu započeo je još 2013. godine prvim ugovorom o kupnji električne energije iz obnovljivih izvora od 110 MW u Teksasu. Taj početni korak služio je kao dokaz koncepta o tome kako korporativna nabava može potaknuti povećanje udjela čiste energije. Danas se taj portfelj razvio u jedan od najvećih sustava čiste energije na svijetu, podržavajući Microsoftove usluge u oblaku i demonstrirajući održivost naprednih energetskih rješenja.

Od najave o ugljičnoj negativnosti 2020. godine, kompanija je ugovorila kapacitete od ukupno 40 GW nove obnovljive energije u 26 zemalja. Kroz više od 400 ugovora ostvarena je suradnja s 95 dobavljača. Da bi se taj volumen stavio u perspektivu, navedena količina energije dovoljna je za opskrbu oko 10 milijuna prosječnih domova u SAD-u. Trenutačno je 19 GW već u funkciji i isporučuje energiju u mrežu, dok će ostatak postati operativan u idućih pet godina.

Ova nabava donosi značajne ekološke i ekonomske koristi, uključujući procijenjeno smanjenje emisija ugljičnog dioksida za 25 milijuna tona. Osim ekološkog utjecaja, Microsoftova su ulaganja mobilizirala milijarde dolara privatnih investicija u regijama gdje kompanija posluje.

Budućnost energetske mreže

Microsoftova ulaganja prate globalne trendove rasta obnovljivih izvora, koji su se prema podacima IEA-e od 2000. godine učetverostručili. Čista energija danas predstavlja jedan od najbrže rastućih segmenata na energetskim tržištima.

Istaknuli su da rastuće svjetske potrebe za električnom energijom zahtijevaju uravnotežen pristup, koji osigurava pristupačan, pouzdan i održiv energetski sustav. Stoga će, u nastojanju za ostvarenje cilja ugljične negativnosti do 2030. godine, proširiti fokus na sve oblike rješenja bez emisija ugljikovih spojeva. To uključuje strategiju koja obuhvaća nuklearnu energiju, mrežnu infrastrukturu sljedeće generacije te tehnologiju hvatanja ugljika iz atmosfere.