Energija vjetra i sunca u 2025. prvi put nadmašila fosilna goriva u EU

Najnovije izvješće Embera potvrđuje da su vjetar i sunce u prošloj godini proizveli 30% električne energije u EU, čime su po prvi put u povijesti nadmašili ukupnu proizvodnju iz svih fosilnih goriva

Europska unija dosegnula je 2025. godine ključnu točku u svojoj energetskoj tranziciji. Prema najnovijem godišnjem pregledu elektroenergetskog sektora koji objavljuje organizacija Ember, kombinirana proizvodnja energije iz vjetra i sunca dosegnula je rekordnih 30% udjela u ukupnom energetskom miksu EU. Taj rezultat označava povijesni trenutak jer su ovi obnovljivi izvori prvi put nadmašili energiju dobivenu iz svih fosilnih goriva zajedno, koja je pala na 29%.

Solari prednjače

Analiza pokazuje dramatičan pomak u samo pet godina, budući da je udio vjetra i sunca 2020. godine iznosio tek 20%. Glavni pokretač ovog rasta u protekloj godini bila je solarna energija, čija je proizvodnja porasla za 20%, dosegnuvši proizvodnju od rekordnih 369 TWh. Solarna energija rasla je u svim državama članicama EU, a u Mađarskoj, Cipru, Grčkoj, Španjolskoj i Nizozemskoj činila je više od petine ukupne proizvodnje električne energije.

Pad fosilnih goriva

Dok obnovljivi izvori bilježe rekorde, fosilna goriva, a posebice ugljen, nalaze se u strmoglavom padu. Proizvodnja električne energije iz ugljena u EU pala je na novu povijesno nisku razinu od 9,2%, što je golem pad u odnosu na gotovo 25% koliko je iznosio prije samo deset godina. Čak 19 zemalja članica sada proizvodi manje od 5% struje iz ugljena, čime on praktički postaje marginalan faktor u europskom energetskom sustavu.

S druge strane, prirodni plin zabilježio je privremeni porast od 8% u usporedbi s 2024. godinom, prvenstveno zbog slabijih hidroloških prilika i manje vjetra u prvoj polovici godine. To je rezultiralo povećanjem računa za uvoz plina na 32 milijarde eura, što je 16% više nego prethodne godine. Ipak, unatoč tom skoku, udio plina ostao je ispod razina zabilježenih prije energetske krize, a vjetar je sa 17% udjela ipak ostao veći izvor energije od plina.

Hrvatska prati trendove

Zanimljivost izvješća je i specifičan napredak pojedinih zemalja. U čak 14 od 27 država članica vjetar i sunce proizveli su više struje od svih fosilnih izvora zajedno. Hrvatska se u izvješću ističe kao jedna od zemalja u kojoj je energija vjetra po prvi put nadmašila proizvodnju iz plina, čime prati širi europski trend odmicanja od uvoznih fosilnih goriva prema domaćim čistim izvorima.

Među ključnim događajima na pojedinim tržištima Hrvatska je istaknuta kao zemlja gdje je 2025. energija vjetra pretekla prirodni plin Ember

Stručnjaci iz Embera naglašavaju da je sljedeći veliki izazov za Europsku uniju smanjenje ovisnosti o skupom uvoznom plinu. Ključ za postizanje tog cilja vidi se u ubrzanom razvoju baterijskih sustava za pohranu energije. U 2025. godini zabilježeno je značajno ubrzanje investicija u mrežne baterije, što bi u bliskoj budućnosti trebalo omogućiti stabilizaciju cijena i manju potrebu za aktivacijom plinskih elektrana tijekom vršnih opterećenja.